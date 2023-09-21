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iPhone 14 майже непридатний для ремонту, — експерти iFixit

21 вересня 2023 12:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 14 майже непридатний для ремонту, – експерти iFixit
Забувайте про збір запчастин зі старих телефонів, купуйте лише нові деталі в Apple. Фото: ifixit
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Apple робить усе для того, щоб iPhone був непридатним для самостійного ремонту користувачами або лагодження в незалежних майстернях. Поширений випадок, коли ви замінюєте на iPhone 14 екран або батарею, а прилад не працює.

Про це повідомив iFixit.

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iFixit — американська компанія, котра займається публікацією онлайн інструкцій з ремонту різної електроніки та реалізацією запчастин до неї.

Компанія складає рейтинг ремонтопридатності різних пристроїв з оцінкою від 1 до 10. Торік iFixit поставила iPhone 14 статус "рекомендуємо — 7/10", сьогодні вона переглянула рейтинг смартфона до "не рекомендуємо — 4/10".

Чому iPhone неможливо полагодити

Попри інноваційну архітектуру, зручну для розбирання та збирання, iPhone 14 не можливо відремонтувати навіть з використанням оригінальних запчастин.

Річ у тім, більшість капітальних ремонтів сучасних iPhone вимагають схвалення Apple. В іншому випадку ви зіткнетеся з обмеженою або відсутньою функціональністю та з купою набридливих попереджень.

Інструмент Apple System Configuration зв'язується з серверами Apple для автентифікації ремонту, а потім з'єднує нову деталь з вашою системою, щоб вона працювала, як слід.

Зрозуміло, що вона підтверджує автентичність, лише якщо Apple знає про ваш ремонт заздалегідь, оскільки ви надали їм точний серійний номер вашого iPhone. А компанія попередньо зіставила його з дисплеєм або акумулятором.

Це можливо, якщо ви купуєте деталі безпосередньо в Apple. Про збір запчастин від iPhone можна забути, адже будь-які деталі з вторинного ринку під'єднати неможливо. Численні попередження Apple про "не справжність" запчастин з'являються навіть на абсолютно нових деталях які не пройшли процедуру автентифікації.

Далі буде ще гірше

Кілька років тому Apple взагалі не продавала запчастини, не надавала інструкції та програмні інструменти нікому, крім Genius Bar та кільком обраним авторизованим ремонтним центрам.

Сьогодні проблема полягає в надмірному контролі Apple над ремонтними процесами, а також у ціні, яку компанія вимагає від вас за привілей лагодити власні речі.

Експерти запитують, що станеться за кілька років, коли Apple припинить офіційну підтримку ремонту старших iPhone та вимкне сервери автентифікації? Послання Apple є чітким: ремонт пристроїв користувачів не є пріоритетом.

Раніше ми повідомляли, що дротові навушники Apple EarPods лише за 19 доларів виявилися крутішими за AirPods.
Також повідомлялося, що користувачі незадоволені швидкістю зарядки iPhone 15.

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