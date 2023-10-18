Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow iPhone 15 Pro проти Google Pixel 8 Pro: який смартфон краще обрати arrow

iPhone 15 Pro проти Google Pixel 8 Pro: який смартфон краще обрати

18 жовтня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Pro проти Google Pixel 8 Pro: який смартфон краще обрати
Вибір між iPhone та Google зводиться до лояльності бренду та конкретних потреб у функціях. Фото: gizchina.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Смартфони Apple та Google часто вважають вершиною інновацій, дизайну та продуктивності. Обидва — 15 Pro та Pixel 8 Pro — мають потужні характеристики та просто створені для фотографування, але потенційні покупці виберуть зрештою лише один з них.

Про це написав Gizmochina.

Читайте також:

Google Pixel 8 Pro

Переваги

  • Більший акумулятор — 5050 мАг проти 4422 мАг у iPhone 15 Pro.
  • Швидша зарядка — швидка зарядка 30 Вт та швидка бездротова зарядка 23 Вт проти швидкої зарядки та бездротової зарядки 15 Вт.
  • Дивовижна надширококутна камера.
  • 5-кратний оптичний зум.

Недоліки

  • Нижча продуктивність.

Apple iPhone 15 Pro

Переваги

  • Кращий чіпсет — A17 Pro, 8-ядерний процесор з тактовою частотою 3,78 ГГц проти Tensor G3, 8-ядерний процесор з тактовою частотою 3 ГГц у Google Pixel 8 Pro.
  • Краща камера — подвійна фронтальна камера 12 МП f/1.9 + SL 3D проти фронтальної камери 10,5 МП f/2.2.
  • Краща якість збірки.
  • Безпечна бездротова магнітна технологія зарядки MagSafe.
  • Інноваційна технологія розблокування телефону Face ID.

Недоліки

  • Маленький дисплей — лише 6,1-дюймовий проти 6,7-дюймового.

iPhone 15 Pro проти Google Pixel 8 Pro: що обрати

Ціна iPhone 15 Pro починається від 1000 доларів. Він позиціонується як пристрій преміумкласу та створений для тих, хто хоче отримати найкраще з того, що може запропонувати Apple, від першокласної продуктивності до бездоганного дизайну та можливостей камери.

Ціна Google Pixel 8 Pro стартує від 1099 доларів. Смартфон пропонує чистий досвід роботи на Android, виняткові можливості камери, функціональний та елегантний дизайн.

Вибір між iPhone 15 Pro і Google Pixel 8 Pro зводиться до лояльності бренду, операційній системі та конкретних потреб у функціях.

Раніше ми писали, який зі смартфонів краще обрати: Samsung Galaxy S23 або Google Pixel 8. Також аналізували, чи варто купити iPhone 15 Plus або сильно доплатити за iPhone 15 Pro Max.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі