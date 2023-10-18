iPhone 15 Pro проти Google Pixel 8 Pro: який смартфон краще обрати

Вибір між iPhone та Google зводиться до лояльності бренду та конкретних потреб у функціях. Фото: gizchina.com.ua

Смартфони Apple та Google часто вважають вершиною інновацій, дизайну та продуктивності. Обидва — 15 Pro та Pixel 8 Pro — мають потужні характеристики та просто створені для фотографування, але потенційні покупці виберуть зрештою лише один з них.

Про це написав Gizmochina.

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Google Pixel 8 Pro

Переваги

Більший акумулятор — 5050 мАг проти 4422 мАг у iPhone 15 Pro.

Швидша зарядка — швидка зарядка 30 Вт та швидка бездротова зарядка 23 Вт проти швидкої зарядки та бездротової зарядки 15 Вт.

Дивовижна надширококутна камера.

5-кратний оптичний зум.

Недоліки

Нижча продуктивність.

Apple iPhone 15 Pro

Переваги

Кращий чіпсет — A17 Pro, 8-ядерний процесор з тактовою частотою 3,78 ГГц проти Tensor G3, 8-ядерний процесор з тактовою частотою 3 ГГц у Google Pixel 8 Pro.

Краща камера — подвійна фронтальна камера 12 МП f/1.9 + SL 3D проти фронтальної камери 10,5 МП f/2.2.

Краща якість збірки.

Безпечна бездротова магнітна технологія зарядки MagSafe.

Інноваційна технологія розблокування телефону Face ID.

Недоліки

Маленький дисплей — лише 6,1-дюймовий проти 6,7-дюймового.

iPhone 15 Pro проти Google Pixel 8 Pro: що обрати

Ціна iPhone 15 Pro починається від 1000 доларів. Він позиціонується як пристрій преміумкласу та створений для тих, хто хоче отримати найкраще з того, що може запропонувати Apple, від першокласної продуктивності до бездоганного дизайну та можливостей камери.

Ціна Google Pixel 8 Pro стартує від 1099 доларів. Смартфон пропонує чистий досвід роботи на Android, виняткові можливості камери, функціональний та елегантний дизайн.

Вибір між iPhone 15 Pro і Google Pixel 8 Pro зводиться до лояльності бренду, операційній системі та конкретних потреб у функціях.

Раніше ми писали, який зі смартфонів краще обрати: Samsung Galaxy S23 або Google Pixel 8. Також аналізували, чи варто купити iPhone 15 Plus або сильно доплатити за iPhone 15 Pro Max.