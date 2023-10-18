Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow iPhone 15 Pro против Google Pixel 8 Pro: какой смартфон лучше выбрать arrow

iPhone 15 Pro против Google Pixel 8 Pro: какой смартфон лучше выбрать

18 октября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Pro против Google Pixel 8 Pro: какой смартфон лучше выбрать
Выбор между iPhone и Google сводится к лояльности к бренду и необходимости конкретных функций. Фото: gizchina.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Смартфоны Apple и Google часто считаются вершиной инноваций, дизайна и производительности. Оба — 15 Pro и Pixel 8 Pro — имеют мощные характеристики и просто созданы для фотографирования, но потенциальные покупатели в конце концов выберут только один из них.

Об этом написал Gizmochina.

Читайте также:

Google Pixel 8 Pro

Преимущества

  • Больший аккумулятор — 5050 мАч против 4422 мАч у iPhone 15 Pro.
  • Быстрее зарядка — быстрая зарядка 30 Вт и быстрая беспроводная зарядка 23 Вт против быстрой и беспроводной зарядки 15 Вт.
  • Удивительная сверхширокоугольная камера.
  • 5-кратный оптический зум.

Недостатки

  • Более низкая производительность.

Apple iPhone 15 Pro

Преимущества

  • Лучший чипсет — A17 Pro, 8-ядерный процессор с тактовой частотой 3,78 ГГц против Tensor G3, 8-ядерный процессор с тактовой частотой 3 ГГц в Google Pixel 8 Pro.
  • Лучшая камера — двойная фронтальная камера 12 МП f/1.9 + SL 3D против фронтальной камеры 10,5 МП f/2.2.
  • Лучшее качество сборки.
  • Безопасная беспроводная магнитная зарядка MagSafe.
  • Инновационная разблокировка телефона Face ID.

Недостатки

  • Маленький дисплей — 6,1-дюймовый против 6,7-дюймового.

iPhone 15 Pro против Google Pixel 8 Pro: что выбрать

Цена iPhone 15 Pro начинается от 1000 долларов. Он позиционируется как устройство премиум-класса, созданное для тех, кто хочет получить лучшее из того, что может предложить Apple — от первоклассной производительности до безупречного дизайна и возможностей камеры.

Цена Google Pixel 8 Pro стартует от 1099 долларов. Смартфон предлагает чистый опыт работы на Android, исключительные возможности камеры, функциональный и элегантный дизайн.

Выбор между iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro сводится к лояльности бренду, операционной системе и конкретным потребностям в функциях.

Ранее мы писали, какой из смартфонов лучше выбрать: Samsung Galaxy S23 или Google Pixel 8. Также мы анализировали, стоит ли купить iPhone 15 Plus или сильно доплатить за iPhone 15 Pro Max.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме