iPhone 15 Pro против Google Pixel 8 Pro: какой смартфон лучше выбрать

Выбор между iPhone и Google сводится к лояльности к бренду и необходимости конкретных функций. Фото: gizchina.com.ua

Смартфоны Apple и Google часто считаются вершиной инноваций, дизайна и производительности. Оба — 15 Pro и Pixel 8 Pro — имеют мощные характеристики и просто созданы для фотографирования, но потенциальные покупатели в конце концов выберут только один из них.

Об этом написал Gizmochina.

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Google Pixel 8 Pro

Преимущества

Больший аккумулятор — 5050 мАч против 4422 мАч у iPhone 15 Pro.

Быстрее зарядка — быстрая зарядка 30 Вт и быстрая беспроводная зарядка 23 Вт против быстрой и беспроводной зарядки 15 Вт.

Удивительная сверхширокоугольная камера.

5-кратный оптический зум.

Недостатки

Более низкая производительность.

Apple iPhone 15 Pro

Преимущества

Лучший чипсет — A17 Pro, 8-ядерный процессор с тактовой частотой 3,78 ГГц против Tensor G3, 8-ядерный процессор с тактовой частотой 3 ГГц в Google Pixel 8 Pro.

Лучшая камера — двойная фронтальная камера 12 МП f/1.9 + SL 3D против фронтальной камеры 10,5 МП f/2.2.

Лучшее качество сборки.

Безопасная беспроводная магнитная зарядка MagSafe.

Инновационная разблокировка телефона Face ID.

Недостатки

Маленький дисплей — 6,1-дюймовый против 6,7-дюймового.

iPhone 15 Pro против Google Pixel 8 Pro: что выбрать

Цена iPhone 15 Pro начинается от 1000 долларов. Он позиционируется как устройство премиум-класса, созданное для тех, кто хочет получить лучшее из того, что может предложить Apple — от первоклассной производительности до безупречного дизайна и возможностей камеры.

Цена Google Pixel 8 Pro стартует от 1099 долларов. Смартфон предлагает чистый опыт работы на Android, исключительные возможности камеры, функциональный и элегантный дизайн.

Выбор между iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro сводится к лояльности бренду, операционной системе и конкретным потребностям в функциях.

Ранее мы писали, какой из смартфонов лучше выбрать: Samsung Galaxy S23 или Google Pixel 8. Также мы анализировали, стоит ли купить iPhone 15 Plus или сильно доплатить за iPhone 15 Pro Max.