iPhone 15 Pro против Google Pixel 8 Pro: какой смартфон лучше выбрать
Смартфоны Apple и Google часто считаются вершиной инноваций, дизайна и производительности. Оба — 15 Pro и Pixel 8 Pro — имеют мощные характеристики и просто созданы для фотографирования, но потенциальные покупатели в конце концов выберут только один из них.
Об этом написал Gizmochina.
Google Pixel 8 Pro
Преимущества
- Больший аккумулятор — 5050 мАч против 4422 мАч у iPhone 15 Pro.
- Быстрее зарядка — быстрая зарядка 30 Вт и быстрая беспроводная зарядка 23 Вт против быстрой и беспроводной зарядки 15 Вт.
- Удивительная сверхширокоугольная камера.
- 5-кратный оптический зум.
Недостатки
- Более низкая производительность.
Apple iPhone 15 Pro
Преимущества
- Лучший чипсет — A17 Pro, 8-ядерный процессор с тактовой частотой 3,78 ГГц против Tensor G3, 8-ядерный процессор с тактовой частотой 3 ГГц в Google Pixel 8 Pro.
- Лучшая камера — двойная фронтальная камера 12 МП f/1.9 + SL 3D против фронтальной камеры 10,5 МП f/2.2.
- Лучшее качество сборки.
- Безопасная беспроводная магнитная зарядка MagSafe.
- Инновационная разблокировка телефона Face ID.
Недостатки
- Маленький дисплей — 6,1-дюймовый против 6,7-дюймового.
iPhone 15 Pro против Google Pixel 8 Pro: что выбрать
Цена iPhone 15 Pro начинается от 1000 долларов. Он позиционируется как устройство премиум-класса, созданное для тех, кто хочет получить лучшее из того, что может предложить Apple — от первоклассной производительности до безупречного дизайна и возможностей камеры.
Цена Google Pixel 8 Pro стартует от 1099 долларов. Смартфон предлагает чистый опыт работы на Android, исключительные возможности камеры, функциональный и элегантный дизайн.
Выбор между iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro сводится к лояльности бренду, операционной системе и конкретным потребностям в функциях.
Ранее мы писали, какой из смартфонов лучше выбрать: Samsung Galaxy S23 или Google Pixel 8. Также мы анализировали, стоит ли купить iPhone 15 Plus или сильно доплатить за iPhone 15 Pro Max.
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