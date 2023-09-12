iPhone 15 та Watch Series 9: скільки доведеться викласти за новинки Apple

Watch Series 9. Фото: скриншот з відео

У вівторок, 12 вересня, Apple презентувала свої новинки. Серед них 4 версії iPhone 15 на різний бюджет та два смартгодинники нового покоління. В ході презентації озвучили й ціни на гаджети.

Про це йшлося під час онлайн-трансляції.

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Передзамовлення на гаджети стартувало вже з дня презентації, 12 вересня. Орієнтовна вартість iPhone 15 складе:

на 128 ГБ — від 42 999 грн або 1125 дол.;

на 256 ГБ — від 45 999 грн або 1204 дол.;

на 512 ГБ — від 55 999 грн або 1465 дол.

Водночас iPhone 15 Plus коштуватиме:

на 128 ГБ — від 49 999 грн або 1308 дол.;

на 256 ГБ — від 54 999 грн або 1439 дол.;

на 512 ГБ — від 65 999 грн або 1727 дол.;

на 1 ТБ — від 76 999 грн або 2015 дол.

До того ж за iPhone 15 Pro доведеться викласти від 37512 гривень або 999 доларів — 128 ГБ. А ціни на iPhone 15 Pro Max стартують від 45 тисяч гривень або 1199 доларів — 256 ГБ.

Також, як повідомили під час презентації, Apple Watch Series 9 коштуватиме від 499 доларів (18 737 гривень). А стартова ціна за Watch Ultra 2 становить 799 доларів (понад 30 тисяч гривень).

У продажі новинки Apple будуть вже з 22 вересня.

Нагадаємо, стало відомо, які характеристики отримали нові смартфони iPhone 15.

Також Apple представила одразу два смартгодинники нового покоління.