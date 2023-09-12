iPhone 15 и Watch Series 9: сколько придется выложить за новинки Apple

Watch Series 9. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 12 сентября, Apple представила свои новинки. Среди них 4 версии iPhone 15 на разный бюджет и двое смарт-часов нового поколения. В ходе презентации озвучили цены на гаджеты.

Об этом шла речь во время онлайн-трансляции.

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Предзаказ на гаджеты стартовал уже со дня презентации, 12 сентября. Ориентировочная стоимость iPhone 15 составит:

на 128 ГБ — от 42 999 грн или 1125 долл.;

на 256 ГБ — от 45 999 грн или 1204 долл.;

на 512 ГБ — от 55 999 грн или 1465 долл.

В то же время iPhone 15 Plus будет стоить:

на 128 ГБ — от 49 999 грн или 1308 долл.;

на 256 ГБ — от 54 999 грн или 1439 долл.;

на 512 ГБ — от 65 999 грн или 1727 долл.;

на 1 ТВ — от 76 999 грн или 2015 долл.

К тому же за iPhone 15 Pro придется выложить от 37 512 гривен или 999 долларов — 128 ГБ. А цены на iPhone 15 Pro Max стартуют от 45 тысяч гривен или 1199 долларов — 256 ГБ.

Также, как сообщили в ходе презентации, Apple Watch Series 9 будет стоить от 499 долларов (18 737 гривен). А стартовая цена за Watch Ultra 2 составляет 799 долларов (более 30 тысяч гривен).

В продаже новинки Apple будут уже с 22 сентября.

Напомним, стало известно, какие характеристики получили новые смартфоны iPhone 15.

Также Apple представила сразу двое смарт-часов нового поколения.