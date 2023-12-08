Кінець легенди: Apple не надсилатиме оновлення для популярної моделі iPhone

Улюбленець мільйонів iPhone SE набуває статусу неліквіду. Фото: 9to5mac.com

Днями Apple додала оригінальний iPhone SE до списку вінтажних та застарілих продуктів. Таким чином смартфон більше не отримуватиме жодних оновлень, а запчастини до нього вийдуть з обігу.

Про це повідомив MacRumors.

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Що таке вінтажні та застарілі продукти

Перша версія iPhone SE вийшла сім років назад — в березні 2016 року. А продаж нових екземплярів SE припинився після вересня 2018 року.

Apple маркує продукти як вінтажні за п'ять років після останнього продажу пристрою, а за сім років після першого продажу — як застарілі.

Що буде з iPhone SE

Ремонт вінтажних пристроїв не гарантується компанією Apple або авторизованими сервісними центрами, хоча за наявності необхідних деталей компанія може запропонувати їх ремонт.

Apple продовжила випуск своєї найдешевшої лінійки iPhone SE наступних поколінь. Сьогодні це єдиний iPhone, який оснащений датчиком відбитків пальців Touch ID.

Наразі було випущено три покоління. Останній iPhone SE 3 був представлений у березні 2022 року. За різними чутками iPhone SE 4 вийде або навесні 2024 року, або у 2025-му.

Які ще гаджети Apple визнала вінтажними та застарілими

Вінтажними позначені:

12,9-дюймовий iPad Pro другого покоління;

спеціальне видання бездротових навушників Mickey Solo3 Wireless.

Застарілими позначені:

навушники Powerbeats 2;

навушники Solo2 Wireless.

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