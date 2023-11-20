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iPhone SE 4 2024 — всі чутки та інсайди про майбутній телефон

20 листопада 2023 17:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone SE 4 2024: всі чутки та інсайди про майбутній телефон
Найбільша загадка — чи з'явиться наступник iPhone SE 3 взагалі. Фото: gsmarena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Серія iPhone SE пропонує відмінне співвідношення ціни та якості, тому користується популярністю з моменту випуску першої моделі. Останній смартфон серії вийшов у 2022 році, тож фанати Apple чекають на оновлення.

Усі дані про iPhone SE 4 зібрав Tech Advisor.

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Чутки про телефон суперечливі, тому досі залишається невідомим, чи буде він взагалі випущений.

Коли може вийде SE 4

У січні аналітик Apple Мінг-Чі Куо повідомив, що плани по iPhone SE у 2024 році були скасовані, а в лютому заявив, що проєкт відродився. У квітні Куо заявив, що модель, про яку він говорив, може бути лише інженерним прототипом.

Взагалі останнім часом серія SE перейшла на дворічний графік випуску у березні або у квітні. Можливо смартфон 4 покоління буде представлений навесні 2024 року.

Звіт від MacRumors підтверджує, що Apple дійсно працює над новим iPhone SE. Але аналітик Джефф Пу стверджує, що він вийде на ринок у 2025 році.

Ціна SE 4

Протягом останніх кількох років Apple потроху підвищувала ціну на телефон. Якщо три моделі з 2016 по 2020 роки коштували по 399 доларів, то SE 3 (2022) — 429 доларів. Не виключено, що iPhone SE 4 також буде дорожчим за свого попередника.

Характеристики SE 4

  • Звіти від MacRumors та Unknownz21 припускають, що майбутній iPhone SE 4 буде злегка модифікованою версією iPhone 14, що може похвалитися 6,1-дюймовим OLED повноекранним дизайном.
  • Очікується, що SE 4 отримає виріз замість кнопки "Додому" Touch ID. Однак включення Face ID та системи камер TrueDepth в виріз залишається невизначеним через потенційне зростання вартості.
  • Unknownz21 також стверджує, що в iPhone SE 4 з'явиться кнопка дії, яка займе місце перемикача звуку на бічній панелі телефону.
  • Передбачають, що iPhone SE 4 буде оснащений портом USB-C.
  • Деталі щодо чипа в iPhone SE 4 обмежені, але якщо телефон дійсно зазнає суттєвої модернізації на основі iPhone 14, було б логічно очікувати включення чипа A15 Bionic від Apple. Також він може отримати й A16 Bionic.
  • iPhone SE 4 дебютує в 2024 році з iOS 17. Однак, якщо його випуск відбудеться в 2025-му, він буде працювати на iOS 18 прямо з коробки.
  • SE 4 матиме одну, але 48 МП камеру.
  • Новий дизайн дає можливість Apple вбудувати в iPhone SE 4 акумулятор більшої місткості.
  • Мінг-Чі Куо заявив, що Apple тестує власний чип базового діапазону 5G на прототипі iPhone SE 4. Це також підтверджується повідомленням від MacRumors.

Раніше ми писали, яким буде суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra у 2024 році. Також ми аналізували, чи варто купити iPhone 15 Plus або сильно доплатити за iPhone 15 Pro Max.

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