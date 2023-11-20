iPhone SE 4 2024: всі чутки та інсайди про майбутній телефон

Найбільша загадка — чи з'явиться наступник iPhone SE 3 взагалі. Фото: gsmarena.com

Серія iPhone SE пропонує відмінне співвідношення ціни та якості, тому користується популярністю з моменту випуску першої моделі. Останній смартфон серії вийшов у 2022 році, тож фанати Apple чекають на оновлення.

Усі дані про iPhone SE 4 зібрав Tech Advisor.

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Чутки про телефон суперечливі, тому досі залишається невідомим, чи буде він взагалі випущений.

Коли може вийде SE 4

У січні аналітик Apple Мінг-Чі Куо повідомив, що плани по iPhone SE у 2024 році були скасовані, а в лютому заявив, що проєкт відродився. У квітні Куо заявив, що модель, про яку він говорив, може бути лише інженерним прототипом.

Взагалі останнім часом серія SE перейшла на дворічний графік випуску у березні або у квітні. Можливо смартфон 4 покоління буде представлений навесні 2024 року.

Звіт від MacRumors підтверджує, що Apple дійсно працює над новим iPhone SE. Але аналітик Джефф Пу стверджує, що він вийде на ринок у 2025 році.

Ціна SE 4

Протягом останніх кількох років Apple потроху підвищувала ціну на телефон. Якщо три моделі з 2016 по 2020 роки коштували по 399 доларів, то SE 3 (2022) — 429 доларів. Не виключено, що iPhone SE 4 також буде дорожчим за свого попередника.

Характеристики SE 4

Звіти від MacRumors та Unknownz21 припускають, що майбутній iPhone SE 4 буде злегка модифікованою версією iPhone 14, що може похвалитися 6,1-дюймовим OLED повноекранним дизайном.

Очікується, що SE 4 отримає виріз замість кнопки "Додому" Touch ID. Однак включення Face ID та системи камер TrueDepth в виріз залишається невизначеним через потенційне зростання вартості.

Unknownz21 також стверджує, що в iPhone SE 4 з'явиться кнопка дії, яка займе місце перемикача звуку на бічній панелі телефону.

Передбачають, що iPhone SE 4 буде оснащений портом USB-C.

Деталі щодо чипа в iPhone SE 4 обмежені, але якщо телефон дійсно зазнає суттєвої модернізації на основі iPhone 14, було б логічно очікувати включення чипа A15 Bionic від Apple. Також він може отримати й A16 Bionic.

iPhone SE 4 дебютує в 2024 році з iOS 17. Однак, якщо його випуск відбудеться в 2025-му, він буде працювати на iOS 18 прямо з коробки.

SE 4 матиме одну, але 48 МП камеру.

Новий дизайн дає можливість Apple вбудувати в iPhone SE 4 акумулятор більшої місткості.

Мінг-Чі Куо заявив, що Apple тестує власний чип базового діапазону 5G на прототипі iPhone SE 4. Це також підтверджується повідомленням від MacRumors.

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