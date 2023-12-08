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Конец легенды — Apple не будет отправлять обновления для популярной модели iPhone

8 декабря 2023 20:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Конец легенды: Apple не будет отправлять обновления для популярной модели iPhone
Любимец миллионов iPhone SE приобретает статус неликвида. Фото: 9to5mac.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На днях Apple добавила оригинальный iPhone SE в список винтажных и устаревших продуктов. Таким образом, смартфон больше не будет получать никаких обновлений, а запчасти к нему выйдут из обращения.

Об этом сообщил MacRumors.

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Что такое винтажные и устаревшие продукты

Первая версия iPhone SE вышла семь лет назад — в марте 2016 года. А продажи новых экземпляров SE прекратились после сентября 2018 года.

Apple маркирует продукты как винтажные через пять лет после последней продажи устройства, а через семь лет после первой продажи — как устаревшие.

Что будет с iPhone SE

Ремонт винтажных устройств не гарантируется Apple или авторизованными сервисными центрами, хотя при наличии необходимых деталей компания может предложить их ремонт.

Apple продолжила выпуск своей самой дешевой линейки iPhone SE последующих поколений. Сегодня это единственный iPhone, оснащенный датчиком отпечатков пальцев Touch ID.

В настоящее время было выпущено три поколения. Последний iPhone SE 3 был представлен в марте 2022 года. По разным слухам iPhone SE 4 выйдет либо весной 2024 года, либо в 2025-м.

Какие еще гаджеты Apple сочла винтажными и устаревшими

Винтажными обозначены:

  • 12,9-дюймовый iPad Pro второго поколения;
  • специальное издание беспроводных наушников Mickey Solo3 Wireless.

Устаревшими обозначены:

  • наушники Powerbeats 2;
  • наушники Solo2 Wireless.

Ранее мы писали, что Apple планирует применить ИИ на всех своих устройствах. Также мы представляли ТОП-9 лучших iPhone для покупки в 2023 году.

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