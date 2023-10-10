ТОП-9 найкращих iPhone для купівлі у 2023 році
Вирішити, який з телефонів Apple купити, непросто, адже компанія щороку випускає чотири нові моделі iPhone та постійно оновлює iPhone SE. З іншого боку, завжди є з чого вибрати, та з чим порівняти.
Експерти Tech Advisor склали рейтинг найкращих iPhone для купівлі у 2023 році.
Зазначимо, що до переліку не потрапив жодний пристрій 15 лінійки через дуже маленький користувацький досвід, адже смартфони лише недавно з'явилися на ринку.
1. iPhone 14 Pro
Найкращий з кращих
Плюси
- Унікальний виріз камери Dynamic Island.
- Вражаюча камера на 48 МП.
- Покращення камери по всьому периметру.
- Технологія постійного відображення.
Мінуси
- Дорогий.
- Середній час автономної роботи.
2. iPhone 14
Найкращий для більшості людей
Плюси
- Видатний час автономної роботи.
- Відмінна продуктивність.
- Чудова подвійна камера.
Мінуси
- Дисплей 60 Гц.
- Повільна зарядка.
- Немає фотографування у форматі RAW.
3. iPhone 14 Pro Max
Найкращий смартфон з великим екраном
Плюси
- Технологія постійно увімкненого дисплея.
- Виріз камери Dynamic Island.
- Найкраща в галузі продуктивність.
- Відмінний час автономної роботи.
Мінуси
- Дуже дорогий.
- Великий та громіздкий.
4. iPhone 14 Plus
Найкращий за часом автономної роботи
Плюси
- Великий екран iPhone навіть без функцій Pro.
- Міцний дизайн та збірка.
Мінуси
- Занадто дорогий для дисплея 60 Гц.
- Немає фотографування у форматі RAW.
5. iPhone 13 Pro Max
Найкращий за потужністю
Плюси
- Великий час автономної роботи.
- Чудовий 6,7-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц.
- Вражаюча продуктивність камери.
Мінуси
- Все ще дорогий.
- Великий та громіздкий.
6. Apple iPhone 13 Pro
Все ще чудовий вибір
Плюси
- Дисплей ProMotion з частотою оновлення 120 Гц.
- Можливість налаштування потрійної камери.
- Преміальний дизайн та збірка.
Мінуси
- Середній час автономної роботи.
7. iPhone 13
Найкращий серед доступних варіантів
Плюси
- Чудовий дизайн.
- Великий час автономної роботи.
- Висока продуктивність.
Мінуси
- Дисплей 60 Гц.
- Немає телеоб'єктива.
8. iPhone 13 mini
Найкращий компактний iPhone
Плюси
- Ідеальний досвід роботи на маленькому екрані.
- Гарна продуктивність.
- Відмінні камери.
Мінуси
- Дисплей 60 Гц.
- Повільне заряджання MagSafe.
9. iPhone SE (2022)
Найдешевший iPhone
Плюси
- Чіпсет A15 Bionic.
- Підключення 5G.
- Ціна.
Мінуси
- Застарілий дизайн.
- РК-дисплей з роздільною здатністю 720p.
- Одинарна задня камера.
Раніше було названо смартфон з лінійки iPhone 15, який не відповідає показнику ціна — якість. Також ми повідомляли, що в Україні продають контрабандні iPhone 15 Pro Max з пам'яттю на 1 ТБ за 106 000 грн.