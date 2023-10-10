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ТОП-9 найкращих iPhone для купівлі у 2023 році

10 жовтня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 9 найкращих iPhone для купівлі у 2023 році
За версією Tech Advisor, найкращим iPhone сьогодні залишається модель 14 Pro. Фото: digitaltrends.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Вирішити, який з телефонів Apple купити, непросто, адже компанія щороку випускає чотири нові моделі iPhone та постійно оновлює iPhone SE. З іншого боку, завжди є з чого вибрати, та з чим порівняти.

Експерти Tech Advisor склали рейтинг найкращих iPhone для купівлі у 2023 році.

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Зазначимо, що до переліку не потрапив жодний пристрій 15 лінійки через дуже маленький користувацький досвід, адже смартфони лише недавно з'явилися на ринку.

1. iPhone 14 Pro

Найкращий з кращих

Плюси

  • Унікальний виріз камери Dynamic Island.
  • Вражаюча камера на 48 МП.
  • Покращення камери по всьому периметру.
  • Технологія постійного відображення.

Мінуси

  • Дорогий.
  • Середній час автономної роботи.

2. iPhone 14

Найкращий для більшості людей

Плюси

  • Видатний час автономної роботи.
  • Відмінна продуктивність.
  • Чудова подвійна камера.

Мінуси

  • Дисплей 60 Гц.
  • Повільна зарядка.
  • Немає фотографування у форматі RAW.

3. iPhone 14 Pro Max

Найкращий смартфон з великим екраном

Плюси

  • Технологія постійно увімкненого дисплея.
  • Виріз камери Dynamic Island.
  • Найкраща в галузі продуктивність.
  • Відмінний час автономної роботи.

Мінуси

  • Дуже дорогий.
  • Великий та громіздкий.

4. iPhone 14 Plus

Найкращий за часом автономної роботи

Плюси

  • Великий екран iPhone навіть без функцій Pro.
  • Міцний дизайн та збірка.

Мінуси

  • Занадто дорогий для дисплея 60 Гц.
  • Немає фотографування у форматі RAW.

5. iPhone 13 Pro Max

Найкращий за потужністю

Плюси

  • Великий час автономної роботи.
  • Чудовий 6,7-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц.
  • Вражаюча продуктивність камери.

Мінуси

  • Все ще дорогий.
  • Великий та громіздкий.
Сьогодні на ринку пропонують безліч моделей iPhone на вибір. Фото: Apple

6. Apple iPhone 13 Pro

Все ще чудовий вибір

Плюси

  • Дисплей ProMotion з частотою оновлення 120 Гц.
  • Можливість налаштування потрійної камери.
  • Преміальний дизайн та збірка.

Мінуси

  • Середній час автономної роботи.

7. iPhone 13

Найкращий серед доступних варіантів

Плюси

  • Чудовий дизайн.
  • Великий час автономної роботи.
  • Висока продуктивність.

Мінуси

  • Дисплей 60 Гц.
  • Немає телеоб'єктива.

8. iPhone 13 mini

Найкращий компактний iPhone

Плюси

  • Ідеальний досвід роботи на маленькому екрані.
  • Гарна продуктивність.
  • Відмінні камери.

Мінуси

  • Дисплей 60 Гц.
  • Повільне заряджання MagSafe.

9. iPhone SE (2022)

Найдешевший iPhone

Плюси

  • Чіпсет A15 Bionic.
  • Підключення 5G.
  • Ціна.

Мінуси

  • Застарілий дизайн.
  • РК-дисплей з роздільною здатністю 720p.
  • Одинарна задня камера.

Раніше було названо смартфон з лінійки iPhone 15, який не відповідає показнику ціна — якість. Також ми повідомляли, що в Україні продають контрабандні iPhone 15 Pro Max з пам'яттю на 1 ТБ за 106 000 грн.

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