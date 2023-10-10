ТОП-9 найкращих iPhone для купівлі у 2023 році

За версією Tech Advisor, найкращим iPhone сьогодні залишається модель 14 Pro. Фото: digitaltrends.com

Вирішити, який з телефонів Apple купити, непросто, адже компанія щороку випускає чотири нові моделі iPhone та постійно оновлює iPhone SE. З іншого боку, завжди є з чого вибрати, та з чим порівняти.

Експерти Tech Advisor склали рейтинг найкращих iPhone для купівлі у 2023 році.

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Зазначимо, що до переліку не потрапив жодний пристрій 15 лінійки через дуже маленький користувацький досвід, адже смартфони лише недавно з'явилися на ринку.

1. iPhone 14 Pro

Найкращий з кращих

Плюси

Унікальний виріз камери Dynamic Island.

Вражаюча камера на 48 МП.

Покращення камери по всьому периметру.

Технологія постійного відображення.

Мінуси

Дорогий.

Середній час автономної роботи.

2. iPhone 14

Найкращий для більшості людей

Плюси

Видатний час автономної роботи.

Відмінна продуктивність.

Чудова подвійна камера.

Мінуси

Дисплей 60 Гц.

Повільна зарядка.

Немає фотографування у форматі RAW.

3. iPhone 14 Pro Max

Найкращий смартфон з великим екраном

Плюси

Технологія постійно увімкненого дисплея.

Виріз камери Dynamic Island.

Найкраща в галузі продуктивність.

Відмінний час автономної роботи.

Мінуси

Дуже дорогий.

Великий та громіздкий.

4. iPhone 14 Plus

Найкращий за часом автономної роботи

Плюси

Великий екран iPhone навіть без функцій Pro.

Міцний дизайн та збірка.

Мінуси

Занадто дорогий для дисплея 60 Гц.

Немає фотографування у форматі RAW.

5. iPhone 13 Pro Max

Найкращий за потужністю

Плюси

Великий час автономної роботи.

Чудовий 6,7-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц.

Вражаюча продуктивність камери.

Мінуси

Все ще дорогий.

Великий та громіздкий.

Сьогодні на ринку пропонують безліч моделей iPhone на вибір. Фото: Apple

6. Apple iPhone 13 Pro

Все ще чудовий вибір

Плюси

Дисплей ProMotion з частотою оновлення 120 Гц.

Можливість налаштування потрійної камери.

Преміальний дизайн та збірка.

Мінуси

Середній час автономної роботи.

7. iPhone 13

Найкращий серед доступних варіантів

Плюси

Чудовий дизайн.

Великий час автономної роботи.

Висока продуктивність.

Мінуси

Дисплей 60 Гц.

Немає телеоб'єктива.

8. iPhone 13 mini

Найкращий компактний iPhone

Плюси

Ідеальний досвід роботи на маленькому екрані.

Гарна продуктивність.

Відмінні камери.

Мінуси

Дисплей 60 Гц.

Повільне заряджання MagSafe.

9. iPhone SE (2022)

Найдешевший iPhone

Плюси

Чіпсет A15 Bionic.

Підключення 5G.

Ціна.

Мінуси

Застарілий дизайн.

РК-дисплей з роздільною здатністю 720p.

Одинарна задня камера.

Раніше було названо смартфон з лінійки iPhone 15, який не відповідає показнику ціна — якість. Також ми повідомляли, що в Україні продають контрабандні iPhone 15 Pro Max з пам'яттю на 1 ТБ за 106 000 грн.