Замена аккумулятора в iPhone: когда нужно спешить

Заменить аккумулятор не помешает, если iPhone служит уже более 4-5 лет. Фото: pexels

Мало кто меняет iPhone на новую модель сразу после ее выпуска. Большинство пользуется дорогими смартфонами Apple по нескольку лет подряд.

Об уязвимом месте iPhone – аккумуляторе смартфона и, когда его следует менять, написало NV.

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Заменить аккумулятор не помешает, если iPhone служит уже более 4-5 лет. Но и за более новыми устройствами нужно следить внимательно.

Оценка состояния аккумулятора с помощью iOS

Начиная с iOS 11.3 можно отслеживать статус аккумулятора iPhone с помощью утилиты Battery Health. Искать ее следует по маршруту: Settings > Battery > Battery Health.

В пункте Maximum Capacity вы увидите процент максимальной остаточной емкости аккумулятора по отношению к его начальной емкости. Если приложение показывает ниже 80%, аккумулятор пора менять.

Спонтанное выключение iPhone

Если смартфон отключился при заряде 20% и выше, батарею пора менять.

Быстрая разрядка iPhone

Если вам кажется, что вы слишком часто начали заряжать смартфон, то пора проверить состояние аккумулятора с помощью iOS.

Аккумулятор iPhone распухает

Иногда можно заметить вздутие экрана или задней крышки смартфона. Аккумулятор может себя вести, когда он стал почти полностью непригодным.

Снижение производительные iPhone

Иногда о проблемах с аккумулятором может свидетельствовать торможение смартфона во время работы. Параллельно происходит ускоренная разрядка аккумулятора устройства.

Ранее сообщалось, что у нового iPhone будет поверхность, меньше подвержена царапинам и потертостям.

Также крупнейший поставщик компании Apple Foxconn снизит зависимость от Китая, начав производство iPhone в Индии.