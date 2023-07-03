Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Когда следует менять аккумулятор в iPhone: главные признаки arrow

Когда следует менять аккумулятор в iPhone: главные признаки

3 июля 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Замена аккумулятора в iPhone: когда нужно спешить
Заменить аккумулятор не помешает, если iPhone служит уже более 4-5 лет. Фото: pexels
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Мало кто меняет iPhone на новую модель сразу после ее выпуска. Большинство пользуется дорогими смартфонами Apple по нескольку лет подряд.

Об уязвимом месте iPhone – аккумуляторе смартфона и, когда его следует менять, написало NV.

Читайте также:

Заменить аккумулятор не помешает, если iPhone служит уже более 4-5 лет. Но и за более новыми устройствами нужно следить внимательно.

Оценка состояния аккумулятора с помощью iOS

Начиная с iOS 11.3 можно отслеживать статус аккумулятора iPhone с помощью утилиты Battery Health. Искать ее следует по маршруту: Settings > Battery > Battery Health.

В пункте Maximum Capacity вы увидите процент максимальной остаточной емкости аккумулятора по отношению к его начальной емкости. Если приложение показывает ниже 80%, аккумулятор пора менять.

Спонтанное выключение iPhone

Если смартфон отключился при заряде 20% и выше, батарею пора менять.

Быстрая разрядка iPhone

Если вам кажется, что вы слишком часто начали заряжать смартфон, то пора проверить состояние аккумулятора с помощью iOS.

Аккумулятор iPhone распухает

Иногда можно заметить вздутие экрана или задней крышки смартфона. Аккумулятор может себя вести, когда он стал почти полностью непригодным.

Снижение производительные iPhone

Иногда о проблемах с аккумулятором может свидетельствовать торможение смартфона во время работы. Параллельно происходит ускоренная разрядка аккумулятора устройства.

Ранее сообщалось, что у нового iPhone будет поверхность, меньше подвержена царапинам и потертостям.

Также крупнейший поставщик компании Apple Foxconn снизит зависимость от Китая, начав производство iPhone в Индии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз