Пользователи жалуются, что iPhone 15 "потрескивают": в чем дело
Некоторые пользователи утверждают, что iPhone 15 испытывает проблемы со встроенными динамиками. Речь идет о "треске", которое выдает устройство во время воспроизведения аудио.
Подходящие комментарии содержит публикация на Reddit, пишет 9to5mac .
Что не так с новым IPhone 15
Владельцы устройства заметили, что аудио звучит искаженно и с треском, когда увеличить громкость.
"Мой iPhone 15 Pro Max прибыл в день презентации и сразу из коробки звонки на полной громкости трещали и звучали, словно внутри жидкость и то же происходило во время проигрывания музыки на громкости более 80%", — сказал пользователь.
Он отметил, что исходя из своего опыта, вероятно, аудио трещит в определенных видео или определенных частотных диапазонах.
Кроме того, один из тикток-блоггеров пожаловался на потрескивание его iPhone 15 Pro Max. Apple сочла наличие этой проблемы и дважды бесплатно заменяла его устройство.
Другие пользователи в соцсети также сообщили, что обращались в Apple с просьбой заменить и на новых устройствах проблема уже не возникала.
Напомним, что при чрезмерной нагрузке iPhone 15 Pro способен нагреваться до 42°C. Это может привести к ожогу первой ступени у пользователя.
Кроме того, Apple заявила, что обнаружила несколько проблем, приводящих к перегреву новых iPhone 15. В частности, ошибка в программном обеспечении iOS 17 будет исправлена уже в ближайшем обновлении.