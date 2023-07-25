Ребрендинг Twitter: адвокат пояснив, які проблеми можуть чекати Ілона Маска

Підприємець і власник Twitter Ілон Маск. Фото: Reuters

Підприємець і мільярдер Ілон Маск вирішив провести ребрендинг платформи Twitter, змінивши логотип і домен на літеру "Х". Однак, це може бути складним з юридичної точки зору.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Які проблеми можуть бути

За словами адвоката, відомі компанії такі, як Meta (META.O) і Microsoft (MSFT.O) вже мають право власності на літеру "Х". Так само вона використовується й у інших торгових марках. За попередніми підрахунками, у США налічується близько 900 таких корпорацій.

Це може стати приводом для оскарження і оновлена компанія Маска може зіштовхнутися з юридичними проблемами, захищаючи свій бренд.

"Існує 100% ймовірність того, що хтось подасть до суду через це на Twitter", — сказав адвокат.

Ребрендинг Twitter

У неділю, 23 липня, власник Twitter Ілон Маск представив новий логотип для соціальної мережі. Відтепер синіх птахів замінить біла літера "Х" на чорному фоні.

Ребрендинг компанії Маск вирішив провести для того, щоб залучити більшу кількість рекламодавців. Адже, останнім часом дохід від реклами знизився вдвічі.

Тож, змінюючи лого, підприємець має на меті створити широку платформу для комунікації та впровадити фінансові операції.

Нагадаємо, TikTok хоче кинути виклик Ілону Маску. Популярна відео-платформа хоче дозволити постити текстові дописи.