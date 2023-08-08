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Стало відомо, коли та чому значно подешевшають телевізори

8 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Коли та чому значно подешевшають телевізори
За кілька років здешевлення сучасних технологій вплине на ціну телевізорів. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Кілька тайванських компаній пообіцяли знизити вартість технології micro-LED у чотири рази. Тому очікується, що до 2027 року 10,1-дюймова матриця для телевізорів коштуватиме майже вп’ятеро менше, ніж зараз.

Про це написав Tehnofan.

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Переваги й недоліки технології micro-LED

Micro-LED є технологією самовипромінюючих дисплеїв з масивом мініатюрних незалежних світлодіодів. Вони забезпечують високу роздільну здатність та якісне зображення — чорний колір залишається справжнім чорним.

На відміну від OLED, у micro-LED немає проблеми вигоряння. Але й коштує це задоволення дуже дорого — 89-дюймовий телевізор Samsung з матрицею micro-LED продають за 100 тис. дол.

Технологія micro-LED вважається перспективнішою за OLED. Але її поширення стримується зависокою ціною готових виробів

Перспектива зниження цін на телевізори

Тайванські компанії Innolux, AU Optronics та Netronix заявили про зниження вартість технології micro-LED у чотири рази впродовж кількох років. Сьогодні ціна на панелі micro-LED від 10,1 до 14,6 дюйма складає від 5,8 тис. до 10 тис. доларів за одиницю. Очікується, що вже до 2027 року 10,1-дюймова матриця коштуватиме 1200 доларів.

Раніше ми писали, чому Google Pixel Fold за 1799 доларів назвали найгіршим смартфоном. Також ми повідомляли, що Anker випустив суперкомпактний павербанк для iPhone.

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