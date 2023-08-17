LG выпустила переносной телевизор с чемоданом: цена и характеристики
17 августа 2023 20:40
LG можно использовать как переносное рабочее место в сочетании с ноутбуком. Фото: LG
LG выпустила портативный 27-дюймовый телевизор StanbyME Go. Монитор прячется в чемодан для транспортировки и имеет батарею питания, которая обеспечивает до трех часов автономной работы.
Сейчас на сайте LG открыт предзаказ на устройство по цене 999,99 доллара.
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StanbyME Go можно
- расположить вертикально или горизонтально;
- использовать как переносное рабочее место в сочетании с ноутбуком;
- применять как стол с сенсорной панелью;
- подсоединить под игровую консоль;
- настроить, как кинотеатр под открытым небом.
Характеристики StanbyME Go
- Разрешение жидкокристаллической панели: 1920 x 1080 пикселей.
- Частота обновления: 60 Гц.
- Встроенные 4-канальные динамики мощностью 20 Вт.
- Может работать в качестве смарт-телевизора на webOS.
- Обеспечивается связь по Wi-Fi, Bluetooth.
- ТВ-приставки подключаются по HDMI.
Предзаказ продлится до 27 августа 2023 года. А уже с понедельника, 28 августа, компания обещает начать отправку StanbyME Go заказчикам.
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