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LG выпустила переносной телевизор с чемоданом: цена и характеристики

17 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
LG выпустила переносной телевизор с чемоданом: цена и характеристики
LG можно использовать как переносное рабочее место в сочетании с ноутбуком. Фото: LG
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

LG выпустила портативный 27-дюймовый телевизор StanbyME Go. Монитор прячется в чемодан для транспортировки и имеет батарею питания, которая обеспечивает до трех часов автономной работы.

Сейчас на сайте LG открыт предзаказ на устройство по цене 999,99 доллара.

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StanbyME Go можно

  • расположить вертикально или горизонтально;
  • использовать как переносное рабочее место в сочетании с ноутбуком;
  • применять как стол с сенсорной панелью;
  • подсоединить под игровую консоль;
  • настроить, как кинотеатр под открытым небом.

Характеристики StanbyME Go

  • Разрешение жидкокристаллической панели: 1920 x 1080 пикселей.
  • Частота обновления: 60 Гц.
  • Встроенные 4-канальные динамики мощностью 20 Вт.
  • Может работать в качестве смарт-телевизора на webOS.
  • Обеспечивается связь по Wi-Fi, Bluetooth.
  • ТВ-приставки подключаются по HDMI.

Предзаказ продлится до 27 августа 2023 года. А уже с понедельника, 28 августа, компания обещает начать отправку StanbyME Go заказчикам.

Можно устроить просмотр прямо на пляже. Фото: LG

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