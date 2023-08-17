LG выпустила переносной телевизор с чемоданом: цена и характеристики

LG можно использовать как переносное рабочее место в сочетании с ноутбуком. Фото: LG

LG выпустила портативный 27-дюймовый телевизор StanbyME Go. Монитор прячется в чемодан для транспортировки и имеет батарею питания, которая обеспечивает до трех часов автономной работы.

Сейчас на сайте LG открыт предзаказ на устройство по цене 999,99 доллара.

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StanbyME Go можно

расположить вертикально или горизонтально;

использовать как переносное рабочее место в сочетании с ноутбуком;

применять как стол с сенсорной панелью;

подсоединить под игровую консоль;

настроить, как кинотеатр под открытым небом.

Характеристики StanbyME Go

Разрешение жидкокристаллической панели: 1920 x 1080 пикселей.

Частота обновления: 60 Гц.

Встроенные 4-канальные динамики мощностью 20 Вт.

Может работать в качестве смарт-телевизора на webOS.

Обеспечивается связь по Wi-Fi, Bluetooth.

ТВ-приставки подключаются по HDMI.

Предзаказ продлится до 27 августа 2023 года. А уже с понедельника, 28 августа, компания обещает начать отправку StanbyME Go заказчикам.

Можно устроить просмотр прямо на пляже. Фото: LG

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