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Samsung показала, як планшет Galaxy Tab S9 Ultra працює під водою

14 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung показала, як планшет Galaxy Tab S9 Ultra працює під водою
Galaxy Tab S9 Ultra ідеально підходить для роботи на природі. Фото: Samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компанія Samsung продемонструвала, як новий планшет Galaxy Tab S9 Ultra не припиняє працювати навіть після повного занурення в акваріум з водою. Таким чином компанія виводить принцип роботи цифрових номадів "з будь-якого місця" на новий рівень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Samsung.

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Високий клас захисту

Завдяки класу захисту IP68, пристрій надійно захищений від води та пилу. При повному зануренні під воду продуктивність Galaxy Tab S9 Ultra залишається незмінною. Продовжується відтворення відео та відображення тексту, написаного за допомогою пера S Pen. Причому якихось затримок у роботі гаджета не спостерігається.

Фото: Samsung

Гаджет для кемпінгів

"Планшети серії Galaxy Tab S9 ідеально підходять для активного відпочинку на природі, адже в їхню конструкцію закладені міцність і портативність, що робить їх ідеальними супутниками в кемпінгах та походах", — підсумувала пресслужба компанії.

Раніше ми писали, що у битві складаних смартфонів Samsung Galaxy Z Flip5 переміг Motorola Razr+. Також ми повідомляли, що Samsung випускає новий недорогий смартфон Galaxy A05.

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