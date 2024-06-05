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Має тепловізор та нічне бачення — вийшов екстремальний смартфон за 290 доларів

5 червня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Вийшов потужний смартфон, який має одночасно тепловізор та нічне бачення
Ulefone Armor 25T Pro. Фото: Ulefone
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Вийшов міцний смартфон Ulefone Armor 25T Pro, який може похвалитися одночасно й тепловізором, й інфрачервоним нічним баченням. Телефон має доступну ціну — наразі на AliExpress за нього просять 289,99 долара.

Про це повідомив GizChina

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Характеристики Armor 25T Pro

  • Сертифікований за стандартами IP68/IP69K і MIL-STD-810H — це гарантує, що він витримує занурення у воду на глибину до 2 метрів та падіння з висоти до 2 метрів.
  • На задній панелі пристрою розташовані 50 МП основна камера, тепловізійний датчик, 64 МП камера нічного бачення, два ІЧ-світлодіоди та два спалахи.
  • Середня рама, посилена металевою планкою.
  • Слот вміщує дві SIM-карти та карту microSD.
  • 6,78-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 1080 x 2460 пікселів.
  • Дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass Victus.

 

Тепловізійна технологія

Базується на новітньому датчику ThermoVue, який завдяки високій роздільній здатності 160 x 120 пікселів та частоті оновлення до 25 Гц забезпечує плавні, детальні зображення та запис відео. Додаток ThermoVue може похвалитися великою кількістю можливостей і функцій.

Інфрачервоне нічне бачення

Камера нічного бачення, яка підтримується двома інфрачервоними світлодіодами, знімає чіткі зображення та відео навіть у повній темряві. Ця функція особливо корисна для спостереження за дикою природою, виявлення прихованої камери та іншої роботи в умовах слабкого освітлення.

Раніше ми писали про невбивний смартфон Oukitel WP33 Pro, який витримує тиждень автономності та важить пів кіло. Також розповідали про чотири маловідомі китайські бренди, що випускають надійні та недорогі телефони.

Китай
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