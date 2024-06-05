Вийшов потужний смартфон, який має одночасно тепловізор та нічне бачення

Ulefone Armor 25T Pro. Фото: Ulefone

Вийшов міцний смартфон Ulefone Armor 25T Pro, який може похвалитися одночасно й тепловізором, й інфрачервоним нічним баченням. Телефон має доступну ціну — наразі на AliExpress за нього просять 289,99 долара.

Про це повідомив GizChina

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Характеристики Armor 25T Pro

Сертифікований за стандартами IP68/IP69K і MIL-STD-810H — це гарантує, що він витримує занурення у воду на глибину до 2 метрів та падіння з висоти до 2 метрів.

На задній панелі пристрою розташовані 50 МП основна камера, тепловізійний датчик, 64 МП камера нічного бачення, два ІЧ-світлодіоди та два спалахи.

Середня рама, посилена металевою планкою.

Слот вміщує дві SIM-карти та карту microSD.

6,78-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 1080 x 2460 пікселів.

Дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass Victus.

Тепловізійна технологія

Базується на новітньому датчику ThermoVue, який завдяки високій роздільній здатності 160 x 120 пікселів та частоті оновлення до 25 Гц забезпечує плавні, детальні зображення та запис відео. Додаток ThermoVue може похвалитися великою кількістю можливостей і функцій.

Інфрачервоне нічне бачення

Камера нічного бачення, яка підтримується двома інфрачервоними світлодіодами, знімає чіткі зображення та відео навіть у повній темряві. Ця функція особливо корисна для спостереження за дикою природою, виявлення прихованої камери та іншої роботи в умовах слабкого освітлення.

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