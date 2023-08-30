ТОП 4 маловідомих китайських бренда з надійними та недорогими смартфонами

Маловідомий в Україні бренд Oukitel випускає смартфони, які можуть тримати заряд по кілька днів. Фото: techxreviews.com

В середньому ціновому сегменті можна знайти пристойні смартфони маловідомих китайських виробників. На які бренди варто звернути увагу.

Про це повідомив iTechua

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1. Umidigi

Більшість смартфонів бренду перебувають у сегменті середнього бюджету. Мають металеві корпуси, сучасне апаратне забезпечення та хорошу автономність роботи. Комплектуються різними варіантами камер: від примітивних до майже топових. Є моделі з дисплеями AMOLED та швидкою зарядкою. Важливе зауваження: надійними є телефони випуску після 2021 року. Старших смартфонів компанії краще уникати.

Моделі Umidigi варті уваги:

A9 Pro;

A11 Pro Max;

Bison Pro;

Bison X10.

2. Tecno

Це дочірня компанія китайського концерну Transsion Holdings, штаб-квартира якого розташована в Шеньчжені.

Виробляє в основному довговічні бюджетні смартфони середнього рівня з деякими преміальними функціями. Має моделі з сучасним дизайном та висококласними процесорами MediaTek і Qualcomm.

Моделі Tecno варті уваги:

Pova 2;

Pova 5G;

Camon 18 Premier;

Spark 8p.

3. Infinix

Ще одна дочірня компанія Transsion Holdings. Тому й характеристики попереднього бренду Tecno будуть справедливими й для Infinix.

Моделі Infinix варті уваги:

Zero X;

Hot 10i;

Hot 11s;

Note 12.

Пристроям Infinix та Tecno притаманні велика місткість акумуляторів, висока частота оновлення дисплея, чіпсети середнього й високого рівня, камери середнього класу якості.

4. Oukitel

Ця компанія також базується в Шеньчжені. Смартфони Oukitel пропонують деякі преміальні функції. Але бренд, в основному зосереджений на часі автономної роботи та міцності корпусу пристроїв. Так, багато моделей від Oukitel можуть працювати на повному заряді по кілька днів. Місткість батареї досягає 20000 мАг у серії WP. А продуктивність у них середня.

Смартфони з довгим часом автономної роботи товсті та важки, як пристрої особливо міцної серії WP. Серія C має тонкіший профіль, хоча теж має пристойну автономність.

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