ТОП 4 маловідомих китайських бренда з надійними та недорогими смартфонами
В середньому ціновому сегменті можна знайти пристойні смартфони маловідомих китайських виробників. На які бренди варто звернути увагу.
Про це повідомив iTechua
1. Umidigi
Більшість смартфонів бренду перебувають у сегменті середнього бюджету. Мають металеві корпуси, сучасне апаратне забезпечення та хорошу автономність роботи. Комплектуються різними варіантами камер: від примітивних до майже топових. Є моделі з дисплеями AMOLED та швидкою зарядкою. Важливе зауваження: надійними є телефони випуску після 2021 року. Старших смартфонів компанії краще уникати.
Моделі Umidigi варті уваги:
- A9 Pro;
- A11 Pro Max;
- Bison Pro;
- Bison X10.
2. Tecno
Це дочірня компанія китайського концерну Transsion Holdings, штаб-квартира якого розташована в Шеньчжені.
Виробляє в основному довговічні бюджетні смартфони середнього рівня з деякими преміальними функціями. Має моделі з сучасним дизайном та висококласними процесорами MediaTek і Qualcomm.
Моделі Tecno варті уваги:
- Pova 2;
- Pova 5G;
- Camon 18 Premier;
- Spark 8p.
3. Infinix
Ще одна дочірня компанія Transsion Holdings. Тому й характеристики попереднього бренду Tecno будуть справедливими й для Infinix.
Моделі Infinix варті уваги:
- Zero X;
- Hot 10i;
- Hot 11s;
- Note 12.
Пристроям Infinix та Tecno притаманні велика місткість акумуляторів, висока частота оновлення дисплея, чіпсети середнього й високого рівня, камери середнього класу якості.
4. Oukitel
Ця компанія також базується в Шеньчжені. Смартфони Oukitel пропонують деякі преміальні функції. Але бренд, в основному зосереджений на часі автономної роботи та міцності корпусу пристроїв. Так, багато моделей від Oukitel можуть працювати на повному заряді по кілька днів. Місткість батареї досягає 20000 мАг у серії WP. А продуктивність у них середня.
Смартфони з довгим часом автономної роботи товсті та важки, як пристрої особливо міцної серії WP. Серія C має тонкіший профіль, хоча теж має пристойну автономність.
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