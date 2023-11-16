Понад 12 днів: названо смартфон, який тримає заряд найдовше

Пів кілограмовий міцний телефон може стати у пригоді при важких умовах праці. Фото: gizchina.it

Фахівці порталу GSMarena, починаючи з листопада 2011 року, проводили оригінальний тест акумуляторів смартфонів. За цей час експерти перевірили 1058 телефонів, але лише один з них випередив усіх за часом автономної роботи з величезним відривом.

Про це повідомив сайт GSMarena.

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Отже, китайський смартфон Ulefone Power Armor 13 2021 року є недосяжним для переслідувачів. Він має масивний акумулятор на 13200 мАг, та протримався на одному заряді 296 годин! Зазначимо, що найближчий конкурент — Doogee S88 Pro — працює 202 години з акумулятором на 10000 мАг.

Фото: gsmarena.com

Плюси Power Armor 13

Неймовірно міцний, IP69K, ударостійкий.

Колосальна батарея.

Акумулятор швидко заряджається.

Вбудований лазерний вимірювач, додаткова насадка для ендоскопа.

Великий екран з хорошою контрастністю.

Достатня продуктивність, 256 ГБ пам'яті з можливістю розширення.

Чудова роздрібна комплектація, багато додаткових аксесуарів.

Мінуси Power Armor 13

Отвір в екрані не має сенсу з такими великими рамками, екран повільно реагує на дотики.

Якість фотографій, зроблених камерою, не найкраща, відео виглядають жахливо.

Погана оптимізація програмного забезпечення.

Важить півкілограма, має товщину 2 см.

Чи варто купувати Power Armor 13

Ulefone Power Armor 13 чудовий завдяки своєму гігантському акумулятору, лазерному далекоміру, сумісності з ендоскопом і міцному корпусу. Це смартфон середнього класу в неймовірно добре захищеній оболонці, з адекватним чипсетом і непоганою камерою.

Power Armor 13 великий, товстий та важкий, тому він явно не для всіх. Але якщо ви можете носити його цілий день на поясі або в кишені, то, швидше за все, він вам знадобиться як універсальний інструмент, а лише потім як смартфон.

Майте на увазі, загальне враження від користування ним не найкраще. Дисплей та камери в кращому випадку середні. Оптимізація програмного забезпечення та повільна реакція екрана можуть призвести до суттєвого гальмування.

Ціна Power Armor 13 в Україні: від 11 до 14 тис. грн залежно від обсягу накопичувача.

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