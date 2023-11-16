Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Названо потужний смартфон, який тримає заряд найдовше — понад 12 днів arrow

Названо потужний смартфон, який тримає заряд найдовше — понад 12 днів

16 листопада 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Понад 12 днів: названо смартфон, який тримає заряд найдовше
Пів кілограмовий міцний телефон може стати у пригоді при важких умовах праці. Фото: gizchina.it
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Фахівці порталу GSMarena, починаючи з листопада 2011 року, проводили оригінальний тест акумуляторів смартфонів. За цей час експерти перевірили 1058 телефонів, але лише один з них випередив усіх за часом автономної роботи з величезним відривом.

Про це повідомив сайт GSMarena.

Читайте також:

Перед переходом на нову методику тестування дослідники підбили підсумки 12-річної роботи.

Отже, китайський смартфон Ulefone Power Armor 13 2021 року є недосяжним для переслідувачів. Він має масивний акумулятор на 13200 мАг, та протримався на одному заряді 296 годин! Зазначимо, що найближчий конкурент — Doogee S88 Pro — працює 202 години з акумулятором на 10000 мАг.

Фото: gsmarena.com

Плюси Power Armor 13

  • Неймовірно міцний, IP69K, ударостійкий.
  • Колосальна батарея.
  • Акумулятор швидко заряджається.
  • Вбудований лазерний вимірювач, додаткова насадка для ендоскопа.
  • Великий екран з хорошою контрастністю.
  • Достатня продуктивність, 256 ГБ пам'яті з можливістю розширення.
  • Чудова роздрібна комплектація, багато додаткових аксесуарів.

Мінуси Power Armor 13

  • Отвір в екрані не має сенсу з такими великими рамками, екран повільно реагує на дотики.
  • Якість фотографій, зроблених камерою, не найкраща, відео виглядають жахливо.
  • Погана оптимізація програмного забезпечення.
  • Важить півкілограма, має товщину 2 см.

Чи варто купувати Power Armor 13

Ulefone Power Armor 13 чудовий завдяки своєму гігантському акумулятору, лазерному далекоміру, сумісності з ендоскопом і міцному корпусу. Це смартфон середнього класу в неймовірно добре захищеній оболонці, з адекватним чипсетом і непоганою камерою.

Power Armor 13 великий, товстий та важкий, тому він явно не для всіх. Але якщо ви можете носити його цілий день на поясі або в кишені, то, швидше за все, він вам знадобиться як універсальний інструмент, а лише потім як смартфон.

Майте на увазі, загальне враження від користування ним не найкраще. Дисплей та камери в кращому випадку середні. Оптимізація програмного забезпечення та повільна реакція екрана можуть призвести до суттєвого гальмування.

Ціна Power Armor 13 в Україні: від 11 до 14 тис. грн залежно від обсягу накопичувача.

Раніше ми розповідали, як швидко зарядити смартфон натисканням лише однієї кнопки. Також представили рейтинг смартфонів з найбільш витривалими акумуляторами у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі