Понад 12 днів: названо смартфон, який тримає заряд найдовше

Названо потужний смартфон, який тримає заряд найдовше — понад 12 днів
Фахівці порталу GSMarena, починаючи з листопада 2011 року, проводили оригінальний тест акумуляторів смартфонів. За цей час експерти перевірили 1058 телефонів, але лише один з них випередив усіх за часом автономної роботи з величезним відривом.
Про це повідомив сайт GSMarena.
Перед переходом на нову методику тестування дослідники підбили підсумки 12-річної роботи.
Отже, китайський смартфон Ulefone Power Armor 13 2021 року є недосяжним для переслідувачів. Він має масивний акумулятор на 13200 мАг, та протримався на одному заряді 296 годин! Зазначимо, що найближчий конкурент — Doogee S88 Pro — працює 202 години з акумулятором на 10000 мАг.
Плюси Power Armor 13
- Неймовірно міцний, IP69K, ударостійкий.
- Колосальна батарея.
- Акумулятор швидко заряджається.
- Вбудований лазерний вимірювач, додаткова насадка для ендоскопа.
- Великий екран з хорошою контрастністю.
- Достатня продуктивність, 256 ГБ пам'яті з можливістю розширення.
- Чудова роздрібна комплектація, багато додаткових аксесуарів.
Мінуси Power Armor 13
- Отвір в екрані не має сенсу з такими великими рамками, екран повільно реагує на дотики.
- Якість фотографій, зроблених камерою, не найкраща, відео виглядають жахливо.
- Погана оптимізація програмного забезпечення.
- Важить півкілограма, має товщину 2 см.
Чи варто купувати Power Armor 13
Ulefone Power Armor 13 чудовий завдяки своєму гігантському акумулятору, лазерному далекоміру, сумісності з ендоскопом і міцному корпусу. Це смартфон середнього класу в неймовірно добре захищеній оболонці, з адекватним чипсетом і непоганою камерою.
Power Armor 13 великий, товстий та важкий, тому він явно не для всіх. Але якщо ви можете носити його цілий день на поясі або в кишені, то, швидше за все, він вам знадобиться як універсальний інструмент, а лише потім як смартфон.
Майте на увазі, загальне враження від користування ним не найкраще. Дисплей та камери в кращому випадку середні. Оптимізація програмного забезпечення та повільна реакція екрана можуть призвести до суттєвого гальмування.
Ціна Power Armor 13 в Україні: від 11 до 14 тис. грн залежно від обсягу накопичувача.
Раніше ми розповідали, як швидко зарядити смартфон натисканням лише однієї кнопки. Також представили рейтинг смартфонів з найбільш витривалими акумуляторами у 2023 році.
Читайте Новини.LIVE!