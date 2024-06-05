Вышел мощный смартфон, имеющий одновременно тепловизор и ночное видение

Имеет тепловизор и ночное видение — вышел экстремальный смартфон за 290 долларов
Вышел мощный смартфон Ulefone Armor 25T Pro, который может похвастаться одновременно и тепловизором, и инфракрасным ночным видением. У телефона доступная цена — сейчас на AliExpress за него просят 289,99 доллара.
Об этом сообщил GizChina
Характеристики Armor 25T Pro
- Сертифицирован по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H — это гарантирует, что он выдерживает погружение в воду на глубину до 2 метров и падение с высоты до 2 метров.
- На задней панели устройства расположены 50 МП основная камера, тепловизионный датчик, 64 МП камера ночного видения, два ИК-светодиода и две вспышки.
- Средняя рама усилена металлической планкой.
- Слот содержит две SIM-карты и карту microSD.
- 6,78-дюймовий экран з частотой обновления 120 Гц разрешением 1080 x 2460 пикселей.
- Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus.
Тепловизионная технология
Базируется на новейшем датчике ThermoVue, который благодаря высокому разрешению 160 x 120 пикселей и частоте обновления до 25 Гц обеспечивает плавные, подробные изображения и запись видео. Приложение ThermoVue может похвастаться обилием возможностей и функций.
Инфракрасное ночное видение
Камера ночного видения, поддерживаемая двумя инфракрасными светодиодами, снимает четкие изображения и видео даже в полной темноте. Эта функция особенно полезна для наблюдения за природой, обнаружения скрытой камеры и другой работы в условиях слабого освещения.
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