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Имеет тепловизор и ночное видение — вышел экстремальный смартфон за 290 долларов

5 июня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Вышел мощный смартфон, имеющий одновременно тепловизор и ночное видение
Ulefone Armor 25T Pro. Фото: Ulefone
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Вышел мощный смартфон Ulefone Armor 25T Pro, который может похвастаться одновременно и тепловизором, и инфракрасным ночным видением. У телефона доступная цена — сейчас на AliExpress за него просят 289,99 доллара.

Об этом сообщил GizChina

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Характеристики Armor 25T Pro

  • Сертифицирован по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H — это гарантирует, что он выдерживает погружение в воду на глубину до 2 метров и падение с высоты до 2 метров.
  • На задней панели устройства расположены 50 МП основная камера, тепловизионный датчик, 64 МП камера ночного видения, два ИК-светодиода и две вспышки.
  • Средняя рама усилена металлической планкой.
  • Слот содержит две SIM-карты и карту microSD.
  • 6,78-дюймовий экран з частотой обновления 120 Гц разрешением 1080 x 2460 пикселей.
  • Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

 

Тепловизионная технология

Базируется на новейшем датчике ThermoVue, который благодаря высокому разрешению 160 x 120 пикселей и частоте обновления до 25 Гц обеспечивает плавные, подробные изображения и запись видео. Приложение ThermoVue может похвастаться обилием возможностей и функций.

Инфракрасное ночное видение

Камера ночного видения, поддерживаемая двумя инфракрасными светодиодами, снимает четкие изображения и видео даже в полной темноте. Эта функция особенно полезна для наблюдения за природой, обнаружения скрытой камеры и другой работы в условиях слабого освещения.

Ранее мы писали о неубиваемом смартфоне Oukitel WP33 Pro, который выдерживает неделю автономности и весит полкило. Также рассказывали о четырех малоизвестных китайских брендах, выпускающих надежные и недорогие телефоны.

Китай
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