Михайло Федоров розповів як планує подолати корупцію в Україні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що знає інструмент, який допоможе подолати корупцію в Україні. Якщо все вдасться реалізувати, економічний та анти корупційний ефект для України сягне 48 млрд гривень.

Про це Михайло Федоров розповів під час конференції НАЗК "Шлях до майбутнього без корупції: покрокова інструкція".

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За дослідженнями, які навів Михайло Федоров, реальний антикорупційний та економічний ефект від цифровізації за два роки — 16,3 млрд грн, потенційний — 48 млрд грн.

"У найближчі кілька років зробимо справжню технологічну революцію, яка долатиме корупцію. Фундамент — ухвалена Урядом Державна антикорупційна програма на 2023–2025 роки. У програмі 63 проєкти цифровізації. Вони стосуються онлайн-послуг, роботи з реєстрами, спрощення умов для бізнесу та інше", — сказав міністр.

Які приорітети виділив Федоров на 2023 та наступні роки

Михайло Федоров вже назвав найприрітетніші кроки для цифровізації України на 2023 рік та наступні.

Серед них:

Прозорість відбудови. Завдяки Реєстру зруйнованого майна зробимо процес максимально відкритим.

Впровадження єАкцизу. Держава не витрачатиме 30 млрд грн на рік через тіньовий ринок алкоголю та цигарок, а українці не купуватимуть контрафактну продукцію.

Автоматизація послуг для моряків. Раніше реєстр документів був фактично в приватних руках і приносив організаторам "схем" до $150 млн на рік. Працюємо разом з командою Олександра Кубракова над удосконаленням реєстру та запуском послуг для моряків на порталі Дія.

Розмитнення авто. Зараз корупція в цій сфері — від 50 до 150 млн доларів на рік. Завдяки цифровізації повністю виключимо людський фактор та зробимо послугу автоматичною в Дії. Без "схем", "хабарів" та спілкування з чиновником.

"Воєнне та післявоєнне суспільство абсолютно не толеруватиме корупцію чи неефективність. Тому працюємо далі. Попереду багато змін", — заявив Федоров.

Нагадаємо, тим часом у додатку "Дія" з'явився електронний підпис міжнародного стандарту. Наразі працює бета-тест в останньому оновленні застосунку.

Також Україна вже лідирує у світі за кількістю розробників штучного інтелекту. Мінцифри планує інкорпорувати всі ці компанії в межах Дія.City.