Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Ми зробимо технологічну революцію, яка знищить корупцію, — Федоров arrow

Ми зробимо технологічну революцію, яка знищить корупцію, — Федоров

5 квітня 2023 19:53
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Михайло Федоров розповів як планує подолати корупцію в Україні
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що знає інструмент, який допоможе подолати корупцію в Україні. Якщо все вдасться реалізувати, економічний та анти корупційний ефект для України сягне 48 млрд гривень.

Про це Михайло Федоров розповів під час конференції НАЗК "Шлях до майбутнього без корупції: покрокова інструкція". 

Читайте також:

Що планує зробити Михайло Федоров

За дослідженнями, які навів Михайло Федоров, реальний антикорупційний та економічний ефект від цифровізації за два роки — 16,3 млрд грн, потенційний — 48 млрд грн. 

"У найближчі кілька років зробимо справжню технологічну революцію, яка долатиме корупцію. Фундамент — ухвалена Урядом Державна антикорупційна програма на 2023–2025 роки. У програмі 63 проєкти цифровізації. Вони стосуються онлайн-послуг, роботи з реєстрами, спрощення умов для бізнесу та інше", — сказав міністр. 

Які приорітети виділив Федоров на 2023 та наступні роки

Михайло Федоров вже назвав найприрітетніші кроки для цифровізації України на 2023 рік та наступні. 

Серед них: 

  • Прозорість відбудови. Завдяки Реєстру зруйнованого майна зробимо процес максимально відкритим. 
  • Впровадження єАкцизу. Держава не витрачатиме 30 млрд грн на рік через тіньовий ринок алкоголю та цигарок, а українці не купуватимуть контрафактну продукцію.  
  • Автоматизація послуг для моряків. Раніше реєстр документів був фактично в приватних руках і приносив організаторам "схем" до $150 млн на рік. Працюємо разом з командою Олександра Кубракова над удосконаленням реєстру та запуском послуг для моряків на порталі Дія. 
  • Розмитнення авто. Зараз корупція в цій сфері — від 50 до 150 млн доларів на рік. Завдяки цифровізації повністю виключимо людський фактор та зробимо послугу автоматичною в Дії. Без "схем", "хабарів" та спілкування з чиновником.

"Воєнне та післявоєнне суспільство абсолютно не толеруватиме корупцію чи неефективність. Тому працюємо далі. Попереду багато змін", — заявив Федоров.

Нагадаємо, тим часом у додатку "Дія" з'явився електронний підпис міжнародного стандарту. Наразі працює бета-тест в останньому оновленні застосунку.

Також Україна вже лідирує у світі за кількістю розробників штучного інтелекту. Мінцифри планує інкорпорувати всі ці компанії в межах Дія.City.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB