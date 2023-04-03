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У додатку "Дія" з'явився електронний підпис міжнародного стандарту: деталі

3 квітня 2023 14:56
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Електронний підпис в ЄС
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

У додатку "Дія" з'явився електронний підпис міжнародного стандарту. Наразі працює бета-тест в останньому оновленні застосунку.

Про це інформує Михайло Федоров.

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Електронний підпис міжнародного стандарту

"Наближаємося до цифрового безвізу з ЄС. Тепер зможете підписувати європейські документи Дія. Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. А отже, країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись, що документ підписали саме ви", — повідомляє Федоров.

Останнє оновлення застосунку створює автоматично два варіанти підпису. За українським стандартом (ДСТУ) та міжнародним (ECDSA).

"Процес не змінився. Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі — і ви укладаєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо. Взаємне визнання електронних підписів з ЄС — дуже важлива частина цифрової євроінтеграції. Ми на правильному шляху. Працюємо далі", — зазначає міністр цифрової трансформації України. 

Нагадаємо, що Україна лідирує у світі за кількістю розробників штучного інтелекту. Мінцифри планує інкорпорувати всі ці компанії в межах Дія.City.

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