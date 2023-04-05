Михаил Федоров рассказал, как планирует преодолеть коррупцию в Украине.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что знает инструмент, который поможет преодолеть коррупцию в Украине. Если все удастся реализовать, экономический и антикоррупционный эффект для Украины составит 48 млрд. гривен.

Об этом Михаил Федоров рассказал во время конференции НАПК "Путь к будущему без коррупции: пошаговая инструкция".

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Что планирует сделать Михаил Федоров

По исследованиям, которые привел Михаил Федоров, реальный антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации за два года — 16,3 млрд грн, потенциальный — 48 млрд грн.

"В ближайшие несколько лет сделаем настоящую технологическую революцию, которая будет преодолевать коррупцию. Фундамент — принятая Правительством Государственная антикоррупционная программа на 2023–2025 годы. В программе 63 проекта цифровизации. Они касаются онлайн-услуг, работы с реестрами, упрощения условий для бизнеса и прочее", — сказал министр.

Какие приоритеты выделил Федоров на 2023 и последующие годы

Михаил Федоров уже назвал самые приоритетные шаги по цифровизации Украины на 2023 год и следующие.

Среди них:

Прозрачность восстановления. Благодаря Реестру разрушенного имущества сделаем процесс максимально открытым.

Внедрение есть Акциза. Государство не будет тратить 30 млрд грн в год из-за теневого рынка алкоголя и сигарет, а украинцы не будут покупать контрафактную продукцию.

Автоматизация услуг для моряков. Ранее реестр документов был фактически в частных руках и приносил организаторам "схем" до $150 млн. в год. Работаем вместе с командой Александра Кубракова над усовершенствованием реестра и запуском услуг для моряков на портале Деяние.

Растаможка авто. Сейчас коррупция в этой сфере – от 50 до 150 млн долларов в год. Благодаря цифровизации полностью исключим человеческий фактор и сделаем услугу автоматической в действии. Без "схем", "взяток" и общения с чиновником.

"Военное и послевоенное общество абсолютно не будет толеровать коррупцию или неэффективность. Поэтому работаем дальше. Впереди много изменений", — заявил Федоров.

Напомним, между тем в приложении "Дія" появилась электронная подпись международного стандарта. В настоящее время работает бета-тест в последнем обновлении приложения.

Также Украина уже лидирует в мире по количеству разработчиков искусственного интеллекта. Минцифры планирует инкорпорировать все эти компании в рамках Дія.