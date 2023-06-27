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На максималках: які бренди випустять смартфони з рекордною оперативкою

27 червня 2023 18:27
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Три бренди, які першими випустять смартфони з рекордною оперативною пам’яттю
Першим брендом, який випустить смартфон з 24 ГБ оперативної пам'яті, стане OnePlus. Фото: unsplash.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Одразу кілька виробників готують до випуску смартфони з 24 ГБ оперативної пам'яті. Серед них експерти називають:

  • OnePlus
  • OPPO
  • Realme.

За повідомленням ресурсу Jagran, йдеться не про віртуальну, а саме про фізичну оперативну пам'ять (ОЗУ). Сьогодні максимальна ОЗУ у смартфонів 18 ГБ. Втім, зазвичай провідні бренди оснащують свої флагманські моделі у топовій конфігурації 16 ГБ оперативної пам’яті.

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Навіщо потрібне велике ОЗУ

ОЗУ забезпечує гарну продуктивність смартфона. Велика оперативка дає змогу запускати одночасно багато застосунків та швидко перемикатися між ними.

Очікують, що вже восени буде представлений перший смартфон з 24 ГБ оперативної пам'яті OnePlus Ace 2 Pro. Також, за прогнозами, пристрій отримає чіп Snapdragon 8+ Gen 2 та накопичувач до 1 ТБ.

Повідомляється, що OnePlus та Realme збираються й надалі збільшувати ОЗУ в майбутніх моделях смартфонів.

Значення програмного забезпечення

Нагадаємо iPhone 14 Pro оснащений оперативною пам’яттю лише 6 ГБ. Тому, попри велику роль ОЗУ, експерти радять не забувати й про значення програмного забезпечення. Вони нагадують, що Huawei вистачає й 8 ГБ для пристойної роботи. А Xiaomi з 12 ГБ буде гальмувати через інтерфейс користувача MIUI, який споживає занадто ресурсів.

Раніше ми писали, що в кінці 2023 року смартфони Xiaomi отримають нову ОС MIUI 15. Зокрема, оновлять інтерфейс за стилем Material You, який матиме спеціальні теми, що змінюватимуться в різні години доби.

Також Google оголосив про запровадження серії оновлень для Chrome на платформах iOS та iPadOS, що включають більш тісну інтеграцію з "Картами", "Календарем", "Перекладачем" та "Об'єктивом".

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