Три бренди, які першими випустять смартфони з рекордною оперативною пам’яттю

На максималках: які бренди випустять смартфони з рекордною оперативкою
Одразу кілька виробників готують до випуску смартфони з 24 ГБ оперативної пам'яті. Серед них експерти називають:
- OnePlus
- OPPO
- Realme.
За повідомленням ресурсу Jagran, йдеться не про віртуальну, а саме про фізичну оперативну пам'ять (ОЗУ). Сьогодні максимальна ОЗУ у смартфонів 18 ГБ. Втім, зазвичай провідні бренди оснащують свої флагманські моделі у топовій конфігурації 16 ГБ оперативної пам’яті.
Навіщо потрібне велике ОЗУ
ОЗУ забезпечує гарну продуктивність смартфона. Велика оперативка дає змогу запускати одночасно багато застосунків та швидко перемикатися між ними.
Очікують, що вже восени буде представлений перший смартфон з 24 ГБ оперативної пам'яті OnePlus Ace 2 Pro. Також, за прогнозами, пристрій отримає чіп Snapdragon 8+ Gen 2 та накопичувач до 1 ТБ.
Повідомляється, що OnePlus та Realme збираються й надалі збільшувати ОЗУ в майбутніх моделях смартфонів.
Значення програмного забезпечення
Нагадаємо iPhone 14 Pro оснащений оперативною пам’яттю лише 6 ГБ. Тому, попри велику роль ОЗУ, експерти радять не забувати й про значення програмного забезпечення. Вони нагадують, що Huawei вистачає й 8 ГБ для пристойної роботи. А Xiaomi з 12 ГБ буде гальмувати через інтерфейс користувача MIUI, який споживає занадто ресурсів.
Раніше ми писали, що в кінці 2023 року смартфони Xiaomi отримають нову ОС MIUI 15. Зокрема, оновлять інтерфейс за стилем Material You, який матиме спеціальні теми, що змінюватимуться в різні години доби.
Також Google оголосив про запровадження серії оновлень для Chrome на платформах iOS та iPadOS, що включають більш тісну інтеграцію з "Картами", "Календарем", "Перекладачем" та "Об'єктивом".