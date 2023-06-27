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На максималках: какие бренды выпустят смартфоны с рекордной оперативкой

27 июня 2023 18:27
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Три бренда, которые первыми выпустят смартфоны с рекордной оперативной памятью
Первым брендом, который выпустит смартфон из 24 ГБ оперативной памяти, станет OnePlus. Фото: unsplash.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сразу несколько производителей готовят к выпуску смартфоны с 24 ГБ оперативной памяти. Среди них эксперты называют:

  • OnePlus
  • OPPO
  • Realme.

По сообщению ресурса Jagran, речь идет не о виртуальной, а именно о физической оперативной памяти (ОЗУ). Сегодня максимальная ОЗУ у смартфонов 18 ГБ. Впрочем, обычно ведущие бренды оснащают свои флагманские модели в топовой конфигурации 16 ГБ оперативной памяти.

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Зачем нужно большое ОЗУ

ОЗУ обеспечивает хорошую производительность смартфона. Большая оперативка позволяет одновременно запускать много приложений и быстро переключаться между ними.

Ожидается, что уже осенью будет представлен первый смартфон с 24 ГБ оперативной памяти OnePlus Ace 2 Pro. Также, по прогнозам, устройство получит чип Snapdragon 8+ Gen 2 и накопитель до 1 ТВ.

Сообщается, что OnePlus и Realme собираются и дальше увеличивать ОЗУ в будущих моделях смартфонов.

Значение программного обеспечения

Напомним, iPhone 14 Pro оснащен оперативной памятью лишь 6 ГБ. Поэтому, несмотря на большую роль ОЗУ, эксперты советуют не забывать и о значении программного обеспечения. Они напоминают, что Huawei хватает и 8 ГБ для солидной работы. А Xiaomi с 12 ГБ будет тормозить из-за пользовательского интерфейса MIUI, который потребляет слишком ресурсов.

Ранее мы писали, что в конце 2023 года смартфоны Xiaomi получат новую ОС MIUI 15. В частности, обновят интерфейс по стилю Material You, который будет иметь специальные темы, меняющиеся в разные часы суток.

Также Google объявил о внедрении серии обновлений для Chrome на платформах iOS и iPadOS, включающих более тесную интеграцию с "Картами", "Календарем", "Переводчиком" и "Объективом".

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