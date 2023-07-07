Чи корисно заряджати смартфон вночі

Вночі смартфон досить швидко заряджається до 100%, після чого батарея починає перевантажуватися. Фото: mi

Не має сумнівів, що заряджати смартфон вночі, коли ви спите, зручно. Та чи корисно це для приладу?

Смартфон досить швидко заряджається до 100%, після чого батарея починає перевантажуватися. Що зрештою призводить до порушень у роботі акумулятора та його передчасного виходу з ладу.

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Пожежна безпека

Під час тривалої зарядки акумулятор може загорітися або вибухнути. Особливо, якщо батарея має хоч мінімальні пошкодження.

Якщо ви покладете смартфон, наприклад, під подушку, то від перегріву він також може спалахнути.

До пожежі також може призвести неякісний зарядний пристрій.

Що ж робити

Необхідно підтримувати заряд смартфона у межах від 20% до 80%. Літій-іонним батареям, якими оздоблена більшість смартфонів, стає зле через часті заряджання та розряджання.

Отже, щоб подовжити термін служби акумулятора, потрібно слідкувати за зарядкою свого смартфона. А ніч — це не найкраща частина доби для таких цілей.

Раніше ми писали, що міняти акумулятор в iPhone потрібно, коли пристрій служить понад 4−5 років. Але й за новішими пристроями потрібно стежити уважно.

Також директор з цифрових продуктів групи Veon Джордж Хелд вважає, що потреба у телефонах до 2032 року зникне, адже до того часу з'являться більш просунуті технології.