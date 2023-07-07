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Не залишайте на ніч: як подовжити життя батареї смартфона

7 липня 2023 21:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Чи корисно заряджати смартфон вночі
Вночі смартфон досить швидко заряджається до 100%, після чого батарея починає перевантажуватися. Фото: mi
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Не має сумнівів, що заряджати смартфон вночі, коли ви спите, зручно. Та чи корисно це для приладу?

Смартфон досить швидко заряджається до 100%, після чого батарея починає перевантажуватися. Що зрештою призводить до порушень у роботі акумулятора та його передчасного виходу з ладу.

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  • Під час тривалої зарядки акумулятор може загорітися або вибухнути. Особливо, якщо батарея має хоч мінімальні пошкодження.
  • Якщо ви покладете смартфон, наприклад, під подушку, то від перегріву він також може спалахнути.
  • До пожежі також може призвести неякісний зарядний пристрій.

Що ж робити

Необхідно підтримувати заряд смартфона у межах від 20% до 80%. Літій-іонним батареям, якими оздоблена більшість смартфонів, стає зле через часті заряджання та розряджання.

Отже, щоб подовжити термін служби акумулятора, потрібно слідкувати за зарядкою свого смартфона. А ніч — це не найкраща частина доби для таких цілей.

Раніше ми писали, що міняти акумулятор в iPhone потрібно, коли пристрій служить понад 4−5 років. Але й за новішими пристроями потрібно стежити уважно.

Також директор з цифрових продуктів групи Veon Джордж Хелд вважає, що потреба у телефонах до 2032 року зникне, адже до того часу з'являться більш просунуті технології.

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