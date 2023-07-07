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Не оставляйте на ночь: как продлить жизнь батарее смартфона

7 июля 2023 21:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Полезно ли заряжать смартфон ночью
Ночью смартфон достаточно быстро заряжается до 100%, после чего батарея начинает перегружаться. Фото: mi
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Не сомневаемся, что заряжать смартфон ночью, когда вы спите, удобно. Но полезно ли это для прибора?

Смартфон достаточно быстро заряжается до 100%, после чего батарея начинает перегружаться. Что, в конечном счете, приводит к нарушениям в работе аккумулятора и его преждевременному выходу из строя.

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Пожарная безопасность

  • При длительной зарядке аккумулятор может загореться или взорваться. Особенно, если батарея имеет минимальные повреждения.
  • Если вы положите смартфон, например под подушку, то от перегрева он также может вспыхнуть.
  • К возгоранию также может привести некачественное зарядное устройство.

Что же делать

Необходимо поддерживать заряд смартфона в пределах от 20 до 80%. Литий-ионным батареям, которыми украшено большинство смартфонов, становится плохо из-за частых зарядок и разрядок.

Следовательно, чтобы продлить срок службы аккумулятора, следует следить за зарядкой своего смартфона. А ночь – это не лучшая часть суток для таких целей.

Ранее мы писали, что менять аккумулятор в iPhone нужно, когда устройство служит более 4-5 лет. Но и за более новыми устройствами нужно следить внимательно.

Также директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд считает, что потребность в телефонах к 2032 году исчезнет, ведь к тому времени появятся более продвинутые технологии.

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