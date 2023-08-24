Новые возможности: у Apple появилась долгожданная функция

Использование карт. Иллюстративное фото: Michael Simon/IDG

В Apple представили новые функции для программы "Карты". Изменения не очень заметны, однако появилась новая функция, которую долго ждали.

Об этом пишет MacRumors.

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Теперь на устройство (в ‌iOS 17‌) можно скачать карты, чтобы пользоваться ими без доступа к Интернету. Следовательно, можно сохранить некоторый участок территории на своем смартфоне, чтобы иметь к нему доступ.

Скриншот функции. Источник: MacRumors

"В режиме хранения сохраняется вся информация, например рабочие часы и рейтинги, а также позволяет прокладывать маршруты от поворота к повороту, поэтому программа "Карты" в основном работает так же, как и при подключении, за исключением информации о дорожном движении в реальном времени", — говорится в сообщении.

Скриншот функции. Источник: MacRumors

Особенности функции

Кроме того, Apple предоставляет возможность загрузить полные города и прилегающие к ним территории.

"Apple указывает размер каждой загруженной карты, размер которой зависит от выбранной вами области и содержимого в этой области. Небольшой выбор может составить только 200 МБ, но большая территория с большим количеством дорог и предприятий может составлять 3 ГБ или больше", — объяснили в материале.

Зарядные электростанции

Также Apple Maps будет отображать доступ в реальном времени к зарядным станциям на маршрутах Карт для тех, кто имеет электромобили. Пользователи могут выбрать необходимую зарядную станцию, которая подходит к их автомобилям.

Напомним, компания Samsung Electronics выпустила обновление в приложение Try Galaxy, позволяющее пользователям смартфонов на базе других операционных систем протестировать интерфейс One UI 5.1.1 и ознакомиться с возможностями Galaxy Z Flip5 и Z Fold5. Также приложение предлагает новую функцию, которая использует два подключенных телефона для имитации пользованием складывающимся смартфоном.