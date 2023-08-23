Samsung показала, як перетворити два iPhone на один Galaxy Z Fold 5

Samsung винайшла хитрий підхід до користувачів iPhone, у якого ще немає складаного смартфона. Фото: Samsung

Компанія Samsung Electronics випустила оновлення до застосунку Try Galaxy, що дозволяє користувачам смартфонів на базі інших операційних систем протестувати інтерфейс One UI 5.1.1 та ознайомитися з можливостями Galaxy Z Flip5 та Z Fold5. Також додаток пропонує нову функцію, яка використовує два підключені телефони для імітації користуванням складаним смартфоном.

Про це повідомила пресслужба Samsung.

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Тобто на двох iPhone або на парі смартфонів інших виробників можна віртуально випробувати роботу на відкритому Galaxy Fold.

Два смартфони можуть імітувати роботу на одному складаному пристрої. Фото: Samsung

Які режими Galaxy Z Flip5 та Z Fold5 можна дослідити

Створити з двох пристроїв один підключений екран для перегляду відео у повноекранному режимі.

Переміщувати контент між екранами.

Спробувати роботу універсальної камери FlexCam.

Протестувати швидкий спільний доступ Quick Share.

Відстежити свою фізичну активність, дієту та сон з додатком Samsung Health.

За даними Samsung, за кілька днів застосунком Try Galaxy скористуватися 7 млн користувачів з усього світу. Тому компанія додала на сторінку додатка ще двадцять мов.

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