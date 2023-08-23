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Samsung показала, як перетворити два iPhone на один Galaxy Z Fold 5

23 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung показала, як перетворити два iPhone на один Galaxy Z Fold 5
Samsung винайшла хитрий підхід до користувачів iPhone, у якого ще немає складаного смартфона. Фото: Samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компанія Samsung Electronics випустила оновлення до застосунку Try Galaxy, що дозволяє користувачам смартфонів на базі інших операційних систем протестувати інтерфейс One UI 5.1.1 та ознайомитися з можливостями Galaxy Z Flip5 та Z Fold5. Також додаток пропонує нову функцію, яка використовує два підключені телефони для імітації користуванням складаним смартфоном.

Про це повідомила пресслужба Samsung.

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Тобто на двох iPhone або на парі смартфонів інших виробників можна віртуально випробувати роботу на відкритому Galaxy Fold.

Два смартфони можуть імітувати роботу на одному складаному пристрої. Фото: Samsung

Які режими Galaxy Z Flip5 та Z Fold5 можна дослідити

  • Створити з двох пристроїв один підключений екран для перегляду відео у повноекранному режимі.
  • Переміщувати контент між екранами.
  • Спробувати роботу універсальної камери FlexCam.
  • Протестувати швидкий спільний доступ Quick Share.
  • Відстежити свою фізичну активність, дієту та сон з додатком Samsung Health.

За даними Samsung, за кілька днів застосунком Try Galaxy скористуватися 7 млн користувачів з усього світу. Тому компанія додала на сторінку додатка ще двадцять мов.

Раніше ми писали, чим відрізняється від попередніх моделей Samsung Galaxy Watch 6. Також повідомляли подробиці про новий недорогий смартфон Samsung Galaxy A05.

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