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Чому не варто спати поряд з iPhone: Apple випустила офіційне пояснення

18 серпня 2023 23:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чому не варто спати поряд з iPhone: Apple випустила офіційне пояснення
Дівчина заснула з iPhone у руці.Фото: iTechua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Apple випустила офіційне попередження, щоб люди не спали поряд з iPhone, що заряджається. Це може призвести до непередбачуваних і шкідливих наслідків.

Про це попередили на сайті Apple.

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Чому не варто спати поряд з iPhone

Там рекомендують під час зарядки не класти його на своє тіло під подушку або ковдру. Взагалі краще заряджати iPhone без чохла в приміщенні, що добре провітрюється.

"Недотримання цих інструкцій з техніки безпеки може призвести до займання, ураження електричним струмом, травм або пошкодження iPhone або іншого майна", говориться у повідомленні.

Раніше ми писали, коли вийде та яким буде новий смартфон OnePlus 12. Також ми повідомляли, які бренди випустять смартфони з рекордною оперативкою.

Раніше Honor випустив потужний смартфон X50 за ціною трохи більше за 100 доларів. Також Xiaomi випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з просунутими характеристиками.

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