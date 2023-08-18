Чому не варто спати поряд з iPhone: Apple випустила офіційне пояснення

Дівчина заснула з iPhone у руці.Фото: iTechua

Apple випустила офіційне попередження, щоб люди не спали поряд з iPhone, що заряджається. Це може призвести до непередбачуваних і шкідливих наслідків.

Про це попередили на сайті Apple.

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Там рекомендують під час зарядки не класти його на своє тіло під подушку або ковдру. Взагалі краще заряджати iPhone без чохла в приміщенні, що добре провітрюється.

"Недотримання цих інструкцій з техніки безпеки може призвести до займання, ураження електричним струмом, травм або пошкодження iPhone або іншого майна", — говориться у повідомленні.

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