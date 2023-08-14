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Новий бюджетний Apple iPhone SE 4: стало відомо, який він матиме вигляд

14 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Новий бюджетний Apple iPhone SE 4: стало відомо, як він виглядатиме
Подейкують, що дизайн iPhone SE 4 базуватиметься на iPhone 14. Фото: wccftech.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Відомий інсайдер Unknownz21 опублікував в Twitter нові витоки інформації щодо майбутньої моделі смартфона Apple iPhone SE 4. Втім, за чутками, випуск пристрою очікується не раніше 2025 року.

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Що відомо про iPhone SE 4 зараз

  • Зовнішній вигляд iPhone SE 4 базуватиметься на дизайні iPhone 14.
  • Гаджет отримає порт USB-C.
  • В пристрої відмовляться від кнопки Touch ID на користь системи Face ID.
  • Отримає OLED-дисплей.
  • Встановлять перший 5G-модем від Apple.
  • Залишиться лише одна камера, як й у попередніх моделях SE.
  • З'явиться кнопка дії (Action Button).

Цікаво, що кнопка дії з’явилась вперше у смартгодиннику Apple Watch Ultra. Також Action Button лише має бути встановлена в нових моделях iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Раніше повідомлялося, що випуск нового смартфона Apple відбудеться восени. Втім аналітик Bank of America Вамсі Мохан припускає, що вихід iPhone 15 на ринок буде перенесено на грудень через гальмування ланцюжків поставок Apple. Також ми писали про плани Apple створює абсолютно безрамковий iPhone.

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