Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Випуск iPhone 15 затримується: аналітик передбачив проблеми Apple arrow

Випуск iPhone 15 затримується: аналітик передбачив проблеми Apple

21 липня 2023 16:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Випуск iPhone 15 затримується: аналітик передбачив проблеми Apple
Фанати отримають iPhone 15 не раніше грудня 2023 року. Фото: macrumors
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Аналітик Bank of America Вамсі Мохан припускає, що вихід iPhone 15 на ринок буде перенесено на грудень. Причина — гальмування ланцюжків поставок Apple.

Про це повідомив 9to5mac.

Читайте також:

На чому побудований прогноз затримки випуску iPhone 15

Мохан днями підвищив свій ціновий орієнтир на акції Apple на 30 дол. до 210 дол., але підтвердив нейтральний рейтинг цінних паперів компанії. Він побоюється, що продажі iPhone за вересень 2023 фінансового року можуть виявитися нижчими за консенсус-оцінки.

Він стурбований, що прогнози на четвертий квартал можуть розчарувати ринок. Зазначивши, що перевірка його каналів показала, що запуск виробництва iPhone 15 може бути відкладений на кілька тижнів. В результаті — дебют смартфона на ринку буде перенесено на грудень.

Він передбачає, що виторг Apple за вересневий квартал складе 87,1 млрд дол., що значно нижче консенсус-прогнозу на рівні 91,6 млрд дол. Традиційний запуск наприкінці вересня призводить до того, що перші продажі припадають на четвертий фінансовий квартал компанії. Затримка на жовтень або листопад означає, що ці продажі потрапляють вже у наступний фінансовий рік.

Попередні передбачення аналітика

Ще в березні 2020 року, приблизно за пів року до очікуваного запуску лінійки iPhone 12 у вересні, Мохан заявив, що нові моделі надійдуть у продаж не раніше кінця жовтня. Тоді його прогноз повністю підтвердився.

Базові моделі iPhone 12 та iPhone 12 Pro були відправлені клієнтам 23 жовтня, а моделі mini та Pro Max — лише 13 листопада. Затримка була пов'язана з гальмуванням логістичних ланцюжків через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, Apple представила користувачам тестування бета-версії iOS 17. Також повідомлялося, що Apple змінила плани виробництва гарнітури Vision Pro.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз