Випуск iPhone 15 затримується: аналітик передбачив проблеми Apple

Фанати отримають iPhone 15 не раніше грудня 2023 року. Фото: macrumors

Аналітик Bank of America Вамсі Мохан припускає, що вихід iPhone 15 на ринок буде перенесено на грудень. Причина — гальмування ланцюжків поставок Apple.

Про це повідомив 9to5mac.

Читайте також:

На чому побудований прогноз затримки випуску iPhone 15

Мохан днями підвищив свій ціновий орієнтир на акції Apple на 30 дол. до 210 дол., але підтвердив нейтральний рейтинг цінних паперів компанії. Він побоюється, що продажі iPhone за вересень 2023 фінансового року можуть виявитися нижчими за консенсус-оцінки.

Він стурбований, що прогнози на четвертий квартал можуть розчарувати ринок. Зазначивши, що перевірка його каналів показала, що запуск виробництва iPhone 15 може бути відкладений на кілька тижнів. В результаті — дебют смартфона на ринку буде перенесено на грудень.

Він передбачає, що виторг Apple за вересневий квартал складе 87,1 млрд дол., що значно нижче консенсус-прогнозу на рівні 91,6 млрд дол. Традиційний запуск наприкінці вересня призводить до того, що перші продажі припадають на четвертий фінансовий квартал компанії. Затримка на жовтень або листопад означає, що ці продажі потрапляють вже у наступний фінансовий рік.

Попередні передбачення аналітика

Ще в березні 2020 року, приблизно за пів року до очікуваного запуску лінійки iPhone 12 у вересні, Мохан заявив, що нові моделі надійдуть у продаж не раніше кінця жовтня. Тоді його прогноз повністю підтвердився.

Базові моделі iPhone 12 та iPhone 12 Pro були відправлені клієнтам 23 жовтня, а моделі mini та Pro Max — лише 13 листопада. Затримка була пов'язана з гальмуванням логістичних ланцюжків через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, Apple представила користувачам тестування бета-версії iOS 17. Також повідомлялося, що Apple змінила плани виробництва гарнітури Vision Pro.