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Apple створює абсолютно безрамковий iPhone: як він виглядатиме

25 липня 2023 19:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple створює абсолютно безрамковий iPhone: як він виглядатиме
Можливо, за кілька років генеральний директор американської корпорації Apple здивує ринок черговою революційною новинкою. Фото: ms.detector.media
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Згідно з витоком інформації, Apple працює над створення iPhone без рамки. Він виглядатиме, як шматок скла.

Про це написав один з користувачів Twitter.

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"Джерела повідомляють, що Apple попросила Samsung Display та LG Display розробити OLED-екрани взагалі без рамок, використовуючи технологію UPC, щоб новий iPhone виглядав як шматок скла. Крім того, повідомляється, що Apple паралельно розробляє скляний корпус unibody, використовуючи новий тип надміцного та міцного скла. До того часу новий iPhone буде виглядати як закрита кришталева скринька, мобільний телефон з майбутнього!", — пише захоплений користувач.

Зазначається, що для цього виробники мають розв'язати кілька проблем:

  • пов’язаних з технологіями інкапсуляції тонкої плівки (TFE) та камери під екраном (UPC);
  • пов’язаних з забезпеченням простору для розташування антен смартфона.

Також Apple, буцімто, наполягає на розробці тонших органічних та неорганічних плівок для захисту начинки пристрою від вологості та кисню.

Експерти THELEC зазначають, що завдання Apple досить складні для виконання. А, отже, можна зробити висновок, що "скляний" iPhone ми побачимо не раніше ніж за 2-3 роки.

Раніше ми писали, що Apple працює над створенням штучного інтелекту. Також в мережі показали, як виглядатиме новий iPhone 15.

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