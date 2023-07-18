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Найкращі смартфони для фотографування у 2023 році

18 липня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 3 смартфонів для фотографування у 2023 році
Смартфони без шансів перевершують традиційні фотоапарати за компактністю. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сучасні смартфони не лише мають потужні датчики зображення, але й корисні функції, які миттєво обробляють ваші знімки та покращать різкість, баланс білого тощо. А деякі телефони можуть створювати навіть кращі фотографії, ніж окремі фотоапарати.

Видання Digital Camera World протестувало та обрало кращі з кращих камерофонів у 2023 році.

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1. Google Pixel 7 Pro

Фото: gsmarena

Характеристики

  • Дата виходу: лютий 2022 року.
  • Задні камери: 50 Мп (f/1.85) основна, 12 Мп (f/2.2) надширококутна, 48 Мп (f/3.5) телефото з 5-кратним оптичним зумом.
  • Фронтальна камера: 10,8 Мп (f/2.2).
  • OIS: так.
  • Вага: 7,5 унцій (212 г).
  • Розміри: 6.4 x 3 x 0.3 дюйма (162.9 x 76.6 x 8.9 мм).
  • Пам'ять: 28 ГБ, 256 ГБ.

Плюси

  • Вражаючий набір камер.
  • Підтримує бездротову зарядку.
  • Водонепроникний за стандартом IP68.

Мінуси

  • Набагато дорожчий за Pixel 7.
  • Розділений дизайн камери.
  • Повільніше заряджається, ніж конкуренти.

2. Samsung Galaxy S23 Ultra

Фото: gsmarena

Характеристики

  • Задні камери: 200 Мп основна, 12 Мп надширококутна, 10 Мп телефото (3-кратний зум), 10 Мп телефото (10-кратний зум).
  • Фронтальна камера: 12 МП.
  • Габарити: 78.1 X 163.4 X 8.9 мм.
  • Пам'ять: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Плюси

  • 200-мегапіксельний сенсор камери.
  • Додаток для зйомки у форматі RAW з роздільною здатністю 50 Мп.
  • Новітній процесор Qualcomm Snapdragon для Galaxy.
  • Великий екран з підтримкою S Pen.

Мінуси

  • Занадто великий акцент на ширшій екосистемі Galaxy.
  • Інтерфейс все ще відчувається як перефразування роботи, яку Google вже зробив.

3. Apple iPhone 14 Pro

Фото: almastore

Характеристики

  • Дата випуску: вересень 2022 року.
  • Задні камери: 48 Мп (f/1.8) основна з 2-кратним оптичним зумом, 12 Мп (f/2.2) надширококутна, 12 Мп (f/2.8) телефото з 3-кратним оптичним зумом.
  • Фронтальна камера: 12 Мп (f/1.9).
  • OIS: так.
  • Вага: 207 г.
  • Габарити: 147.5 x 71.5 x 7.9 мм.
  • Пам'ять 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Плюси

  • Відмінна продуктивність камери.
  • Фотографії у форматі RAW насичені деталями.
  • Преміальний дизайн IP68.
  • Потужна внутрішня начинка.

Мінуси

  • Фотокамера не є найкращою у своєму класі.
  • Занадто дорогий.

Раніше ми повідомляли про подробиці випуску революційного пристрою без дисплея — "вбивцю смартфонів" Humane Ai Pin. Також ми писали, яким буде новий Samsung Galaxy S23 FE.

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