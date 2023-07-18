ТОП 3 смартфонів для фотографування у 2023 році

Найкращі смартфони для фотографування у 2023 році
18 липня 2023 20:40
Смартфони без шансів перевершують традиційні фотоапарати за компактністю. Фото: freepik
Сучасні смартфони не лише мають потужні датчики зображення, але й корисні функції, які миттєво обробляють ваші знімки та покращать різкість, баланс білого тощо. А деякі телефони можуть створювати навіть кращі фотографії, ніж окремі фотоапарати.
Видання Digital Camera World протестувало та обрало кращі з кращих камерофонів у 2023 році.
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1. Google Pixel 7 Pro
Характеристики
- Дата виходу: лютий 2022 року.
- Задні камери: 50 Мп (f/1.85) основна, 12 Мп (f/2.2) надширококутна, 48 Мп (f/3.5) телефото з 5-кратним оптичним зумом.
- Фронтальна камера: 10,8 Мп (f/2.2).
- OIS: так.
- Вага: 7,5 унцій (212 г).
- Розміри: 6.4 x 3 x 0.3 дюйма (162.9 x 76.6 x 8.9 мм).
- Пам'ять: 28 ГБ, 256 ГБ.
Плюси
- Вражаючий набір камер.
- Підтримує бездротову зарядку.
- Водонепроникний за стандартом IP68.
Мінуси
- Набагато дорожчий за Pixel 7.
- Розділений дизайн камери.
- Повільніше заряджається, ніж конкуренти.
2. Samsung Galaxy S23 Ultra
Характеристики
- Задні камери: 200 Мп основна, 12 Мп надширококутна, 10 Мп телефото (3-кратний зум), 10 Мп телефото (10-кратний зум).
- Фронтальна камера: 12 МП.
- Габарити: 78.1 X 163.4 X 8.9 мм.
- Пам'ять: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.
Плюси
- 200-мегапіксельний сенсор камери.
- Додаток для зйомки у форматі RAW з роздільною здатністю 50 Мп.
- Новітній процесор Qualcomm Snapdragon для Galaxy.
- Великий екран з підтримкою S Pen.
Мінуси
- Занадто великий акцент на ширшій екосистемі Galaxy.
- Інтерфейс все ще відчувається як перефразування роботи, яку Google вже зробив.
3. Apple iPhone 14 Pro
Характеристики
- Дата випуску: вересень 2022 року.
- Задні камери: 48 Мп (f/1.8) основна з 2-кратним оптичним зумом, 12 Мп (f/2.2) надширококутна, 12 Мп (f/2.8) телефото з 3-кратним оптичним зумом.
- Фронтальна камера: 12 Мп (f/1.9).
- OIS: так.
- Вага: 207 г.
- Габарити: 147.5 x 71.5 x 7.9 мм.
- Пам'ять 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.
Плюси
- Відмінна продуктивність камери.
- Фотографії у форматі RAW насичені деталями.
- Преміальний дизайн IP68.
- Потужна внутрішня начинка.
Мінуси
- Фотокамера не є найкращою у своєму класі.
- Занадто дорогий.
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