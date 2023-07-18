ТОП 3 смартфонів для фотографування у 2023 році

Смартфони без шансів перевершують традиційні фотоапарати за компактністю. Фото: freepik

Сучасні смартфони не лише мають потужні датчики зображення, але й корисні функції, які миттєво обробляють ваші знімки та покращать різкість, баланс білого тощо. А деякі телефони можуть створювати навіть кращі фотографії, ніж окремі фотоапарати.

Видання Digital Camera World протестувало та обрало кращі з кращих камерофонів у 2023 році.

Читайте також:

1. Google Pixel 7 Pro

Фото: gsmarena

Характеристики

Дата виходу: лютий 2022 року.

Задні камери: 50 Мп (f/1.85) основна, 12 Мп (f/2.2) надширококутна, 48 Мп (f/3.5) телефото з 5-кратним оптичним зумом.

Фронтальна камера: 10,8 Мп (f/2.2).

OIS: так.

Вага: 7,5 унцій (212 г).

Розміри: 6.4 x 3 x 0.3 дюйма (162.9 x 76.6 x 8.9 мм).

Пам'ять: 28 ГБ, 256 ГБ.

Плюси

Вражаючий набір камер.

Підтримує бездротову зарядку.

Водонепроникний за стандартом IP68.

Мінуси

Набагато дорожчий за Pixel 7.

Розділений дизайн камери.

Повільніше заряджається, ніж конкуренти.

2. Samsung Galaxy S23 Ultra

Фото: gsmarena

Характеристики

Задні камери: 200 Мп основна, 12 Мп надширококутна, 10 Мп телефото (3-кратний зум), 10 Мп телефото (10-кратний зум).

Фронтальна камера: 12 МП.

Габарити: 78.1 X 163.4 X 8.9 мм.

Пам'ять: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Плюси

200-мегапіксельний сенсор камери.

Додаток для зйомки у форматі RAW з роздільною здатністю 50 Мп.

Новітній процесор Qualcomm Snapdragon для Galaxy.

Великий екран з підтримкою S Pen.

Мінуси

Занадто великий акцент на ширшій екосистемі Galaxy.

Інтерфейс все ще відчувається як перефразування роботи, яку Google вже зробив.

3. Apple iPhone 14 Pro

Фото: almastore

Характеристики

Дата випуску: вересень 2022 року.

Задні камери: 48 Мп (f/1.8) основна з 2-кратним оптичним зумом, 12 Мп (f/2.2) надширококутна, 12 Мп (f/2.8) телефото з 3-кратним оптичним зумом.

Фронтальна камера: 12 Мп (f/1.9).

OIS: так.

Вага: 207 г.

Габарити: 147.5 x 71.5 x 7.9 мм.

Пам'ять 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Плюси

Відмінна продуктивність камери.

Фотографії у форматі RAW насичені деталями.

Преміальний дизайн IP68.

Потужна внутрішня начинка.

Мінуси

Фотокамера не є найкращою у своєму класі.

Занадто дорогий.

Раніше ми повідомляли про подробиці випуску революційного пристрою без дисплея — "вбивцю смартфонів" Humane Ai Pin. Також ми писали, яким буде новий Samsung Galaxy S23 FE.