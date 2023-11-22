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Перекіс водню, спирт та інші засоби — як не можна чистити екран смартфона

22 листопада 2023 17:30
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Перекіс водню, спирт та інші засоби: як не можна чистити екран смартфона
Серветки із мікрофібри вбирають вологу та знежирюють. Фото: comfy.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Екран смартфона улюблене місце скупчення мікробів, адже їхньої улюбленої їжі — поту та шкірного сала — там вдосталь. Тому варто тримати пристрій у чистоті не лише з естетичних причин, але й з міркувань власного здоров'я.

Про це повідомив ITechua.

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Протирати телефон повністю потрібно не рідше, ніж раз на тиждень, а екран — щодня.

Чим не потрібно очищати смартфон

  • Паперовими серветками — жорсткий папір залишить на покритті мікроскопічні подряпини.
  • Вологими серветками — залишать на екрані ворсинки.
  • Засобами для миття посуду — в гелях містяться агресивні речовини, які роз’їдають поверхню екранів.
  • Порошками — подряпають покриття.
  • Оцтом, спиртом, перекисом водню — пошкодять олеофобне покриття, через що екран притягатиме бруд ще більше.
  • Олією — залишить жирний шар на телефоні.
  • Харчовою содою — подряпає дисплей.

Чим можна протирати телефон

  • Спреями та вологими серветками для електроніки — мають у складі спеціально підготовлену воду та активні очисні компоненти, які легко видаляють жир, пил та інші забруднення.
  • Серветками із мікрофібри — вбирають вологу, знежирюють екран та видаляють відбитки пальців.
  • Безворсовими серветками для окулярів та дисплеїв комп'ютерів — чудово полірують екрани.

Пам'ятайте, на чорному екрані плями краще видно, й прибрати їх буде простіше. Тому перед очищенням вимкніть телефон від заряджання та заблокуйте його.

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