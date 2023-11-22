Перекись водорода, спирт и другие средства: как нельзя чистить экран смартфона

Салфетки из микрофибры впитывают влагу и обезжиривают. Фото: comfy.ua

Экран смартфона любимое место скопления микробов, ведь их любимой пищи — пота и кожного сала — там достаточно. Поэтому следует держать устройство в чистоте не только по эстетическим причинам, но и из соображений собственного здоровья.

Об этом сообщил ITechua.

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Протирать телефон полностью нужно не реже раза в неделю, а экран — ежедневно.

Чем не нужно очищать смартфон

Бумажными салфетками — жесткая бумага оставит на покрытии микроскопические царапины.

— жесткая бумага оставит на покрытии микроскопические царапины. Влажными салфетками — оставят на экране ворсинки.

— оставят на экране ворсинки. Средствами для мытья посуды — в гелях содержатся агрессивные вещества, разъедающие поверхность экранов.

— в гелях содержатся агрессивные вещества, разъедающие поверхность экранов. Порошками — поцарапают покрытие.

— поцарапают покрытие. Уксусом, спиртом, перекисью водорода — повредят олеофобное покрытие, из-за чего экран будет притягивать грязь еще больше.

— повредят олеофобное покрытие, из-за чего экран будет притягивать грязь еще больше. Подсолнечным маслом — оставит жирный слой на телефоне.

— оставит жирный слой на телефоне. Пищевой содой — поцарапает дисплей.

Чем можно протирать телефон

Спреями и влажными салфетками для электроники — в составе специально подготовленная вода и активные очистные компоненты, которые легко удаляют жир, пыль и другие загрязнения.

— в составе специально подготовленная вода и активные очистные компоненты, которые легко удаляют жир, пыль и другие загрязнения. Салфетками из микрофибры — впитывают влагу, обезжиривают экран и удаляют отпечатки пальцев.

— впитывают влагу, обезжиривают экран и удаляют отпечатки пальцев. Безворсовыми салфетками для очков и дисплеев компьютеров — прекрасно полируют экраны.

Помните, на черном экране пятна лучше видны, и убрать их будет проще. Поэтому перед очисткой выключите телефон от зарядки и заблокируйте его.

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