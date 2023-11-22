Перекись водорода, спирт и другие средства — как нельзя чистить экран смартфона
Экран смартфона любимое место скопления микробов, ведь их любимой пищи — пота и кожного сала — там достаточно. Поэтому следует держать устройство в чистоте не только по эстетическим причинам, но и из соображений собственного здоровья.
Об этом сообщил ITechua.
Протирать телефон полностью нужно не реже раза в неделю, а экран — ежедневно.
Чем не нужно очищать смартфон
- Бумажными салфетками — жесткая бумага оставит на покрытии микроскопические царапины.
- Влажными салфетками — оставят на экране ворсинки.
- Средствами для мытья посуды — в гелях содержатся агрессивные вещества, разъедающие поверхность экранов.
- Порошками — поцарапают покрытие.
- Уксусом, спиртом, перекисью водорода — повредят олеофобное покрытие, из-за чего экран будет притягивать грязь еще больше.
- Подсолнечным маслом — оставит жирный слой на телефоне.
- Пищевой содой — поцарапает дисплей.
Чем можно протирать телефон
- Спреями и влажными салфетками для электроники — в составе специально подготовленная вода и активные очистные компоненты, которые легко удаляют жир, пыль и другие загрязнения.
- Салфетками из микрофибры — впитывают влагу, обезжиривают экран и удаляют отпечатки пальцев.
- Безворсовыми салфетками для очков и дисплеев компьютеров — прекрасно полируют экраны.
Помните, на черном экране пятна лучше видны, и убрать их будет проще. Поэтому перед очисткой выключите телефон от зарядки и заблокируйте его.
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