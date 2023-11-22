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Перекись водорода, спирт и другие средства — как нельзя чистить экран смартфона

22 ноября 2023 17:30
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Перекись водорода, спирт и другие средства: как нельзя чистить экран смартфона
Салфетки из микрофибры впитывают влагу и обезжиривают. Фото: comfy.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Экран смартфона любимое место скопления микробов, ведь их любимой пищи — пота и кожного сала — там достаточно. Поэтому следует держать устройство в чистоте не только по эстетическим причинам, но и из соображений собственного здоровья.

Об этом сообщил ITechua.

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Протирать телефон полностью нужно не реже раза в неделю, а экран — ежедневно.

Чем не нужно очищать смартфон

  • Бумажными салфетками — жесткая бумага оставит на покрытии микроскопические царапины.
  • Влажными салфетками — оставят на экране ворсинки.
  • Средствами для мытья посуды — в гелях содержатся агрессивные вещества, разъедающие поверхность экранов.
  • Порошками — поцарапают покрытие.
  • Уксусом, спиртом, перекисью водорода — повредят олеофобное покрытие, из-за чего экран будет притягивать грязь еще больше.
  • Подсолнечным маслом — оставит жирный слой на телефоне.
  • Пищевой содой — поцарапает дисплей.

Чем можно протирать телефон

  • Спреями и влажными салфетками для электроники — в составе специально подготовленная вода и активные очистные компоненты, которые легко удаляют жир, пыль и другие загрязнения.
  • Салфетками из микрофибры — впитывают влагу, обезжиривают экран и удаляют отпечатки пальцев.
  • Безворсовыми салфетками для очков и дисплеев компьютеров — прекрасно полируют экраны.

Помните, на черном экране пятна лучше видны, и убрать их будет проще. Поэтому перед очисткой выключите телефон от зарядки и заблокируйте его.

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