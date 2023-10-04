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Як зберегти яскравість екрана смартфона: 4 корисні лайфхаки

4 жовтня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як зберегти яскравість екрана смартфона: 4 корисні лайфхаки
Щоб дисплей смартфона прослужив якнайдовше, бажано зменшувати яскравість екрана. Фото: root-nation.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Проблема вигоряння екрана смартфона — явище невідворотнє, особливо для пристроїв з AMOLED-матрицею. Інша річ, що прощання з дисплеєм можливо відтягнути якнайдалі за допомогою виконання кількох простих порад.

Про це повідомив ITechua.

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1. Міняйте екранну заставку

Робити це треба щонайменше раз на два тижні. А ще краще використовувати радикально чорні шпалери. Такі заходи допоможуть рівномірно розподілити навантаження на екран та запобігти швидкому вигорянню.

2. Активуйте повноекранний режим

Це потрібно зробити для найбільш популярних додатків. Панель екрана, яка схильна до вигоряння, це — статус-бар. У повноекранному режимі годинник та іконки сповіщень у верхній частині екрана приховуються.

3. Обмежте час роботи функції Always-On Display

Це зручна функція, але небезпечна для екрана. Плюс з нею смартфон розряджається в 3-5 разів швидше.

4. Яскравість дисплея

Що яскравіше підсвічування, то швидше вицвітають пікселі. Оптимальне значення яскравості екрана — до 50% максимум.

Раніше експерти пояснили, чи варто постійно тримати ноутбук на зарядці. Також ми писали, як подовжити життя батареї смартфона.

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