П'ять причин, чому варто використовувати чохол для смартфона

Сучасні флагманські смартфони коштують дорого, тому важливо захищати свої інвестиції та зберігати їхню цінність. Фото: zulyusmar.com

Найочевидніша перевага чохлів — захист. Але є ще кілька переконливих причин, через які варто придбати для смартфона цей аксесуар.

Про це написав Pocket Now.

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1. Захист від падінь, подряпин та вм'ятин

Якщо ви прагнете зменшити пошкодження та запобігти нещасним випадкам, найкраща інвестиція — купити чохол. Деякі виробники чохлів вбудовують захист екрана у свої чохли, а деякі роблять його опціональним. Більшість чохлів мають рельєфні краї та поролонові кути, які забезпечують більшу підтримку в разі удару. Купити чохол, наприклад, за 10 доларів — це заощадити набагато більше на ремонті гаджета.

2. Вища вартість перепродажу

Чохол може допомогти довше зберегти вартість пристрою. Смартфон, який через кілька місяців або років виглядає як новий, може збільшити шанси продати його за вищою ціною на ринку вживаних гаджетів.

3. Покращений зовнішній вигляд смартфона

Деякі виробники чохлів приділяють особливу увагу ергономіці, щоб забезпечити більш комфортне відчуття та надійне утримання особливо великих пристроїв. Також виробляють розкішні чохли з високоякісних матеріалів, наприклад з натуральної шкіри.

4. Додаткові функції та можливості

Інколи чохли пропонують додаткові функції та варіанти кріплення. Деякі виробники розробляють власні автомобільні кріплення та чохли для смартфонів, які легко з'єднуються. До чохлів, сумісних з MagSafe, також можна прикріпити гаманці, портативні повербанки, підставки, тримачі для S Pen тощо.

5. Доступність ціни

Чохли досить дешеві. Звичайно преміумвироби можуть коштувати 40-100 доларів. Але більшість виробників пропонують чохли за 10-20 доларів, які ефективно поглинають удари.

Раніше Tecno презентувала смартфон, який розтягується до розміру планшета. Тим часом Honor випустив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки.