ТОП 5 чохлів для смартфонів з корисними функціями

Сучасні чохли мають додаткові функції, окрім захисту смартфона. Фото: androidauthority.com

Головна причина придбання чохлів для смартфонів — убезпечення довготривалої роботи пристрою за будь-яких умов. Але сучасні чохли також мають багато додаткових функцій, які варто розглянути.

Експерти Pocketnow радять придивитися до чохлів, які не лише надійно захищають смартфони. Йдеться про футляри з додатковою скобою, яка може виконувати роль підставки; системи, що можуть додавати ефекти фотографіям тощо.

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I-Blason Cosmo Series (iPhone 14 Pro)

Фото: Pocketnow

Має вбудований захисний екран, що убезпечить пристрій від падіння з висоти трьох метрів. Він захищає від подряпин та падінь й має підняті краї для захисту екрана та камери.

Ціна: 40 доларів на Amazon

SUPCASE Unicorn Beetle Pro (Z Fold 4)

Фото: Pocketnow

Корпус чохла один з найкращих на ринку – пройшов випробування на падіння з висоти 6 метрів. Оснащений захисним екраном. Має точні вирізи, вбудований тримач S Pen та підставку.

Ціна: 80 доларів на Amazon

OtterBox Defender (iPhone 14 Pro)

Фото: Pocketnow

Багатокомпонентний чохол, який має стандартну військову конструкцію і навіть працює із зарядними пристроями MagSafe, попри те, що в корпусі немає магнітів. На корпусі чохла є кришки портів, щоб захистити пристрій від пилу.

Ціна: від 46 доларів на Amazon

OtterBox Defender (Pixel 7 Pro)

Фото: Pocketnow

Виготовлений на 50% із переробленого пластику. Протестований і сертифікований відповідно до рейтингу MIL-STD-810G, що обіцяє захист від падінь, який вчетверо перевищує військовий рейтинг.

Ціна: від 26 доларів на Amazon

Moment (iPhone 14 Pro)

Фото: Pocketnow

Полікарбонатний чохол з підтримкою MagSafe і конструкцією матриці камер, сумісною з новим кріпленням Moment Drop-in Lens і фільтрами, що можуть підвищити рівень фотографій на iPhone.

Ціна: від 30 доларів на Amazon

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