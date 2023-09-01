Tecno презентувала смартфон, який розтягується до розміру планшета

Phantom Ultimate поки є лише концептом. Фото: Tecno.

Компанія Tecno презентувала концепт смартфона Phantom Ultimate, який одним натисканням розширюється до розмірів невеликого планшета. Таким чином діагональ дисплея збільшується з 6,55 до 7,11 дюйма.

Фрагмент дисплея, який заїжджає всередину корпусу, видно у невеличке віконце на зворотному боці пристрою. Там можна бачити час, дату та рівень заряду. Ймовірно, віконце використовуватиметься також для сповіщень.

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Відомі характеристики Phantom Ultimate

7,11-дюймовий дисплей LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2296×1596 пікселів та 100%-м охопленням кольорового простору DCI-P3.

Товщина смартфона: 9,93 мм.

Захисне скло для зони ковзання.

Текстурована задня панель для кращого зчеплення.

Поки про випуск серійної версії Phantom Ultimate не повідомляється.

Phantom Ultimate розширюється до розмірів невеликого планшета. Фото: Tecno.

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