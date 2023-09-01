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Tecno презентувала смартфон, який розтягується до розміру планшета

1 вересня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Tecno презентувала смартфон, який розтягується до розміру планшета
Phantom Ultimate поки є лише концептом. Фото: Tecno.
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компанія Tecno презентувала концепт смартфона Phantom Ultimate, який одним натисканням розширюється до розмірів невеликого планшета. Таким чином діагональ дисплея збільшується з 6,55 до 7,11 дюйма.

Фрагмент дисплея, який заїжджає всередину корпусу, видно у невеличке віконце на зворотному боці пристрою. Там можна бачити час, дату та рівень заряду. Ймовірно, віконце використовуватиметься також для сповіщень.

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Відомі характеристики Phantom Ultimate

  • 7,11-дюймовий дисплей LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2296×1596 пікселів та 100%-м охопленням кольорового простору DCI-P3.
  • Товщина смартфона: 9,93 мм.
  • Захисне скло для зони ковзання.
  • Текстурована задня панель для кращого зчеплення.

Поки про випуск серійної версії Phantom Ultimate не повідомляється.

Phantom Ultimate розширюється до розмірів невеликого планшета. Фото: Tecno.

Раніше ми писали, що у битві складаних смартфонів Samsung Galaxy Z Flip5 переміг Motorola Razr+. Також ми повідомляли, що Samsung випускає новий недорогий смартфон Galaxy A05.

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