Tecno презентувала смартфон, який розтягується до розміру планшета
Компанія Tecno презентувала концепт смартфона Phantom Ultimate, який одним натисканням розширюється до розмірів невеликого планшета. Таким чином діагональ дисплея збільшується з 6,55 до 7,11 дюйма.
Фрагмент дисплея, який заїжджає всередину корпусу, видно у невеличке віконце на зворотному боці пристрою. Там можна бачити час, дату та рівень заряду. Ймовірно, віконце використовуватиметься також для сповіщень.
Відомі характеристики Phantom Ultimate
- 7,11-дюймовий дисплей LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2296×1596 пікселів та 100%-м охопленням кольорового простору DCI-P3.
- Товщина смартфона: 9,93 мм.
- Захисне скло для зони ковзання.
- Текстурована задня панель для кращого зчеплення.
Поки про випуск серійної версії Phantom Ultimate не повідомляється.
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