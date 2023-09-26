Пять причин, почему следует использовать чехол для смартфона

Современные флагманские смартфоны стоят дорого, поэтому важно защищать свои инвестиции и сохранять их ценность. Фото: zulyusmar.com

Самое очевидное преимущество чехлов — защита. Но есть еще несколько убедительных причин, по которым стоит приобрести для смартфона этот аксессуар.

Об этом написал Pocket Now.

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1. Защита от падений, царапин и вмятин

Если вы хотите уменьшить повреждения и предотвратить несчастные случаи, лучшая инвестиция — купить чехол. Некоторые производители чехлов встраивают защиту экрана в свои чехлы, а некоторые делают его опциональным. Большинство чехлов имеют рельефные края и поролоновые углы, обеспечивающие большую поддержку при ударе. Купить чехол, например, за 10 долларов — это сэкономить гораздо больше на ремонте гаджета.

2. Высшая стоимость перепродажи

Чехол может помочь дольше сохранить стоимость устройства. Смартфон, который через несколько месяцев или лет выглядит как новый, может увеличить шансы продать его по более высокой цене на вторичном рынке гаджетов.

3. Улучшенный внешний вид смартфона

Некоторые производители чехлов уделяют особое внимание эргономике, чтобы обеспечить более комфортное ощущение и надежное удержание особо крупных устройств. Также производят роскошные чехлы из высококачественных материалов, например из натуральной кожи.

4. Дополнительные функции и возможности

Иногда чехлы предлагают дополнительные функции и варианты крепления. Некоторые производители разрабатывают собственные автомобильные крепления и чехлы, которые легко соединяются со смартфонами. К чехлам, совместимым с MagSafe, можно прикрепить кошельки, портативные павербанки, подставки, держатели для S Pen и т.д.

5. Доступность цены

Чехлы довольно дешевые. Конечно премиум изделия могут стоить 40-100 долларов. Но большинство производителей предлагают чехлы за 10-20 долларов, эффективно поглощающие удары.

Ранее Tecno представила смартфон, который растягивается до размера планшета. Тем временем Honor выпустил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки.