Pixel 8A: що відомо про бюджетну версію смартфонів Google

У порівнянні Pixel 7a наступна модель буде вужчою та тоншою. Фото: digitaltrends.com

Google готується випустити доступнішого смартфона лінійки Pixel 8 — Pixel 8A. OnLeaks та Smartprix, як завжди, поділилися неофіційним рендером пристрою, та спрогнозували його дизайн.

Про це написав SmartPrix.

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Зміни в дизайні Pixel 8а

Найпомітніша зміна в дизайні Pixel 8a — телефон стане вужчим та тоншим. Розміри смартфона становитимуть 152,1 x 72,6 x 8,9 мм проти 152,4 x 72,9 x 9 мм у Pixel 7a.

Pixel 8а отримає оновлений корпус із закругленими кутами, що відрізняється від коробчастої форми попередника.

Пристрій отримає 6,1-дюймовий плоский екран.

Смартфон матиме дві задні камери та одну фронтальну.

Google Pixel 8a. Рендер: OnLeaks / Smartprix

Характеристики Pixel 8а

За даними бенчмаркінгу Geekbench, Pixel 8a працює на базі заниженої версії чіпсета Tensor G3 у поєднанні з графічним процесором Mali-G715.

Смартфон має 8 ГБ оперативної пам'яті.

Працює під управлінням Android 14.

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