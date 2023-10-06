Pixel Watch 2: які нові функції з'явилися у смартгодиннику Google

Внутрішнє оновлення робить Pixel Watch 2 дуже потужним смартгодинником. Фото: 9to5google.com

Компанія Google на заході "Зроблено в Google" разом зі смартфонами Pixel 8 та Pixel 8 Pro представила смартгодинник Pixel Watch 2. Наскільки він покращився у порівнянні з попередником?

Експерти Pocketnow порівняли Google Pixel Watch 2 з попередньою моделлю.

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Характеристики Google Pixel Watch 2

Корпус: 41 мм, 31 грам, алюміній.

41 мм, 31 грам, алюміній. Дисплей: 1,2-дюймовий, спеціальне скло Corning Gorilla Glass 5, 320 ppi, (роздільна здатність 450 x 450).

1,2-дюймовий, спеціальне скло Corning Gorilla Glass 5, 320 ppi, (роздільна здатність 450 x 450). Процесор: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1.

Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Внутрішня пам'ять: 32 ГБ.

32 ГБ. Оперативка: 2 ГБ.

2 ГБ. Зв'язок: LTE (опціонально), WiFi, Bluetooth 5.0, NFC

LTE (опціонально), WiFi, Bluetooth 5.0, NFC Акумулятор: 306 мАг

306 мАг Датчики: Компас, висотомір, багатопроменевий оптичний пульсометр, гіроскоп, електричний датчик EDA, температури шкіри, барометр, магнітометр, акселерометр.

Компас, висотомір, багатопроменевий оптичний пульсометр, гіроскоп, електричний датчик EDA, температури шкіри, барометр, магнітометр, акселерометр. Довговічність: 5ATM.

Чим Pixel Watch 2 відрізняється від Pixel Watch 1-го покоління

Pixel Watch 2 перейшов на процесор Qualcomm Snapdragon W5 з процесора Exynos 9110, який використовувався в першому поколінні Pixel Watch. Це не лише забезпечить кращу плавність роботи пристрою, але й відповідатиме за кілька нових функцій відстеження стану здоров'я та самопочуття. Pixel Watch 2 повністю оновив задню частину корпусу, оснастивши його багатоканальним датчиком серцевого ритму, який може автоматично перемикати алгоритми відстеження, що застосовуються на основі інтенсивності активності. Потім вони проходять через алгоритми штучного інтелекту для отримання показників. Ефективність роботи акумулятора в Pixel Watch 2 покращилася. Місткість батареї стала більшою — 306 мАг проти 294 мАг. А завдяки вдосконаленому чипсету, як стверджує Google, можна користуватися годинником 24 години з увімкненим дисплеєм Always-On. Pixel Watch 2 заряджається від 0 до 100 за 75 хвилин проти 150 хвилин у Pixel Watch. Корпус Pixel Watch 2 виготовлений з переробленого алюмінію проти 80% нержавіючої сталі у годинника першого покоління. Ця зміна призвела до зменшення ваги на 5 грамів. Скло купола, виготовлене з використанням скла Gorilla Glass 5, також було модифіковано, воно стало тоншим і сприяє зменшенню ваги годинника.

Зовні Google Pixel Watch 2 і Pixel Watch виглядають майже ідентично, за винятком деяких відмінностей в кольорах пристрою. Рамки дисплея, на що сподівалися, меншими не стали.

Ціни на Pixel Watch 2

Ціни залишилася стабільною, адже Pixel Watch 2 стартує від 349 доларів за версію лише з підтримкою Wi-Fi та 399 доларів за модель з підтримкою LTE.

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