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Google представив смартфони Pixel 8 та Pixel 8 Pro: що нового

5 жовтня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Google представив смартфони Pixel 8 та Pixel 8 Pro: що нового
Смартфони Google 8-ї лінійки мають декілька покращень порівняно з попередніми моделями. Фото: Google
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Під час заходу "Зроблено Google" 4 жовтня 2023 року компанія Google представила оновлення смартфонів Pixel. Розглянемо основні зміни в пристроях.

Про це повідомив Pocket Now.

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Google Pixel 8

Фото: pocketnow
  • Процесор: Google Tensor G3.
  • Дисплей: 6,2-дюймовий Super Actua Display.
  • Оперативка: 8 ГБ LPDDR5X.
  • Накопичувач: 128 ГБ/256 ГБ.
  • Батарея: 4,575 мАг.
  • Порт: USB-C (Gen 3.2).
  • ОС: Android 14.
  • Камери: основна — 50 МП ширококутна камера Octa PD, f/1.68, 82-градусний кут огляду, 2-кратний оптичний зум; ультраширококутна — 12 МП, f/2.2, 125.8-градусний кут огляду, автофокус; фронтальна — 10.5 МП подвійний PD, f/2.2, фіксований фокус, 95-градусний FoV.
  • Зв'язок: Wi-Fi 7, 6E або 6 (залежно від регіону), Bluetooth 5.3, 5G, LTE.
  • Розміри: 150.5 x 70.8 x 8.9 мм.
  • Кольори: рожевий, обсидіан, ліщина.
  • Вага: 187 грамів.
  • Зарядка: 27W.
  • Захист: IP68
  • Ціна: 699 доларів.

Основні оновлення Pixel 8

  • Вигини по кутах роблять пристрій набагато сучаснішим, тонкішим та зручнішим для тримання.
  • 6,2-дюймовий дисплей має адаптивну частоту оновлення з мінімальною 60 Гц до максимальної 120 Гц та пікову зовнішню яскравість 2000 ніт.
  • Абсолютно новий процесор Tensor G3 пропонує більше функцій штучного інтелекту.
  • Найскладніший алгоритм Pixel 8, який використовується для обробки зображень, вдесятеро складніший за той, що був у Pixel 6.
  • Час автономної роботи: понад 24 години.
  • В надширококутній камері з'явився автофокус, який покращує якість зйомки.
  • Інші покращення з'являються завдяки функціям на основі штучного інтелекту, які підтримує Tensor G3: Best Take та Audio Magic Eraser.

Google Pixel 8 Pro

Фото: Gizmodo
  • Процесор: Tensor G3, чіп безпеки Titan.
  • Дисплей: 6,7-дюймовий, QHD+, LTPO OLED, 120 Гц, 1600 ніт (HDR), 2400 ніт (пік), Flat.
  • Оперативка: 12 ГБ (LPDDR5X).
  • Пам'ять: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.
  • Акумулятор: 5,050 мАг.
  • Порт: USB-C 3.2.
  • ОС: Android 14.
  • Камери: основна — 50 МП, 1.2 мкм, ƒ/1.68, 2-кратний оптичний зум; ширококутна — 48 МП, автофокус, ƒ/1.95, 125-градусний кут огляду; телефото — 48 МП, 5-кратний оптичний зум, ƒ/2.8; фронтальна – 10.5 МП, 1.22 мкм, ƒ/2.2.
  • Зв'язок: 5G, LTE, Bluetooth 5.3, NFC Розміри 162.6 x 76.5 x 8.8 мм.
  • Кольори: морський, порцеляна та обсидіан.
  • Вага: 213 грамів.
  • Зарядка: 27 Вт.
  • Захист: IP68.
  • Матеріал: Corning Gorilla Glass Victus 2 (спереду і ззаду), полірований алюмінієвий корпус.
  • Ціна: 999 доларів.

Основні оновлення Pixel 8 Pro

  • Має більш закруглені кути для зручнішого тримання в руці.
  • Заднє скло має матове покриття й воно виготовлене з міцнішого Gorilla Glass Victus 2.
  • Діафрагма основної камери на Pixel 8 Pro має покращити якість зображень в умовах низької освітленості.
  • Має найкращий зум та якість відео в усій лінійці Pixel.
  • Надширококутний об'єктив покращено до 48 МП.
  • Поруч зі спалахом у матриці камери з'явився новий датчик термометра, який може вимірювати температуру напоїв, наприклад.
  • Чіпсет Tensor G3 набагато краще справляється із завданнями штучного інтелекту та машинного навчання, забезпечуючи більш інноваційні функції: Clear Calling, Call Screen та Audio Magic Eraser.
  • Pixel 8 Pro має 12 ГБ оперативки в усіх моделях.

Раніше ми писали, чому Google Pixel Fold назвали найгіршим смартфоном. Також повідомляли, що Google Labs випускає свій перший ноутбук зі штучним інтелектом.

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