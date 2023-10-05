Google представив смартфони Pixel 8 та Pixel 8 Pro: що нового

Смартфони Google 8-ї лінійки мають декілька покращень порівняно з попередніми моделями. Фото: Google

Під час заходу "Зроблено Google" 4 жовтня 2023 року компанія Google представила оновлення смартфонів Pixel. Розглянемо основні зміни в пристроях.

Про це повідомив Pocket Now.

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Google Pixel 8

Фото: pocketnow

Процесор: Google Tensor G3.

Google Tensor G3. Дисплей: 6,2-дюймовий Super Actua Display.

6,2-дюймовий Super Actua Display. Оперативка: 8 ГБ LPDDR5X.

8 ГБ LPDDR5X. Накопичувач: 128 ГБ/256 ГБ.

128 ГБ/256 ГБ. Батарея: 4,575 мАг.

4,575 мАг. Порт : USB-C (Gen 3.2).

: USB-C (Gen 3.2). ОС: Android 14.

Android 14. Камери: основна — 50 МП ширококутна камера Octa PD, f/1.68, 82-градусний кут огляду, 2-кратний оптичний зум; ультраширококутна — 12 МП, f/2.2, 125.8-градусний кут огляду, автофокус; фронтальна — 10.5 МП подвійний PD, f/2.2, фіксований фокус, 95-градусний FoV.

основна — 50 МП ширококутна камера Octa PD, f/1.68, 82-градусний кут огляду, 2-кратний оптичний зум; ультраширококутна — 12 МП, f/2.2, 125.8-градусний кут огляду, автофокус; фронтальна — 10.5 МП подвійний PD, f/2.2, фіксований фокус, 95-градусний FoV. Зв'язок: Wi-Fi 7, 6E або 6 (залежно від регіону), Bluetooth 5.3, 5G, LTE.

Wi-Fi 7, 6E або 6 (залежно від регіону), Bluetooth 5.3, 5G, LTE. Розміри: 150.5 x 70.8 x 8.9 мм.

150.5 x 70.8 x 8.9 мм. Кольори: рожевий, обсидіан, ліщина.

рожевий, обсидіан, ліщина. Вага: 187 грамів.

187 грамів. Зарядка: 27W.

27W. Захист: IP68

IP68 Ціна: 699 доларів.

Основні оновлення Pixel 8

Вигини по кутах роблять пристрій набагато сучаснішим, тонкішим та зручнішим для тримання.

6,2-дюймовий дисплей має адаптивну частоту оновлення з мінімальною 60 Гц до максимальної 120 Гц та пікову зовнішню яскравість 2000 ніт.

Абсолютно новий процесор Tensor G3 пропонує більше функцій штучного інтелекту.

Найскладніший алгоритм Pixel 8, який використовується для обробки зображень, вдесятеро складніший за той, що був у Pixel 6.

Час автономної роботи: понад 24 години.

В надширококутній камері з'явився автофокус, який покращує якість зйомки.

Інші покращення з'являються завдяки функціям на основі штучного інтелекту, які підтримує Tensor G3: Best Take та Audio Magic Eraser.

Google Pixel 8 Pro

Фото: Gizmodo

Процесор: Tensor G3, чіп безпеки Titan.

Tensor G3, чіп безпеки Titan. Дисплей: 6,7-дюймовий, QHD+, LTPO OLED, 120 Гц, 1600 ніт (HDR), 2400 ніт (пік), Flat.

6,7-дюймовий, QHD+, LTPO OLED, 120 Гц, 1600 ніт (HDR), 2400 ніт (пік), Flat. Оперативка: 12 ГБ (LPDDR5X).

12 ГБ (LPDDR5X). Пам'ять: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ. Акумулятор: 5,050 мАг.

5,050 мАг. Порт: USB-C 3.2.

USB-C 3.2. ОС: Android 14.

Камери: основна — 50 МП, 1.2 мкм, ƒ/1.68, 2-кратний оптичний зум; ширококутна — 48 МП, автофокус, ƒ/1.95, 125-градусний кут огляду; телефото — 48 МП, 5-кратний оптичний зум, ƒ/2.8; фронтальна – 10.5 МП, 1.22 мкм, ƒ/2.2.

основна — 50 МП, 1.2 мкм, ƒ/1.68, 2-кратний оптичний зум; ширококутна — 48 МП, автофокус, ƒ/1.95, 125-градусний кут огляду; телефото — 48 МП, 5-кратний оптичний зум, ƒ/2.8; фронтальна – 10.5 МП, 1.22 мкм, ƒ/2.2. Зв'язок: 5G, LTE, Bluetooth 5.3, NFC Розміри 162.6 x 76.5 x 8.8 мм.

5G, LTE, Bluetooth 5.3, NFC Розміри 162.6 x 76.5 x 8.8 мм. Кольори: морський, порцеляна та обсидіан.

морський, порцеляна та обсидіан. Вага: 213 грамів.

213 грамів. Зарядка: 27 Вт.

27 Вт. Захист: IP68.

IP68. Матеріал: Corning Gorilla Glass Victus 2 (спереду і ззаду), полірований алюмінієвий корпус.

Corning Gorilla Glass Victus 2 (спереду і ззаду), полірований алюмінієвий корпус. Ціна: 999 доларів.

Основні оновлення Pixel 8 Pro

Має більш закруглені кути для зручнішого тримання в руці.

Заднє скло має матове покриття й воно виготовлене з міцнішого Gorilla Glass Victus 2.

Діафрагма основної камери на Pixel 8 Pro має покращити якість зображень в умовах низької освітленості.

Має найкращий зум та якість відео в усій лінійці Pixel.

Надширококутний об'єктив покращено до 48 МП.

Поруч зі спалахом у матриці камери з'явився новий датчик термометра, який може вимірювати температуру напоїв, наприклад.

Чіпсет Tensor G3 набагато краще справляється із завданнями штучного інтелекту та машинного навчання, забезпечуючи більш інноваційні функції: Clear Calling, Call Screen та Audio Magic Eraser.

Pixel 8 Pro має 12 ГБ оперативки в усіх моделях.

Раніше ми писали, чому Google Pixel Fold назвали найгіршим смартфоном. Також повідомляли, що Google Labs випускає свій перший ноутбук зі штучним інтелектом.