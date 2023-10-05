Google представив смартфони Pixel 8 та Pixel 8 Pro: що нового
5 жовтня 2023 19:45
Смартфони Google 8-ї лінійки мають декілька покращень порівняно з попередніми моделями. Фото: Google
Під час заходу "Зроблено Google" 4 жовтня 2023 року компанія Google представила оновлення смартфонів Pixel. Розглянемо основні зміни в пристроях.
Про це повідомив Pocket Now.
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Google Pixel 8
- Процесор: Google Tensor G3.
- Дисплей: 6,2-дюймовий Super Actua Display.
- Оперативка: 8 ГБ LPDDR5X.
- Накопичувач: 128 ГБ/256 ГБ.
- Батарея: 4,575 мАг.
- Порт: USB-C (Gen 3.2).
- ОС: Android 14.
- Камери: основна — 50 МП ширококутна камера Octa PD, f/1.68, 82-градусний кут огляду, 2-кратний оптичний зум; ультраширококутна — 12 МП, f/2.2, 125.8-градусний кут огляду, автофокус; фронтальна — 10.5 МП подвійний PD, f/2.2, фіксований фокус, 95-градусний FoV.
- Зв'язок: Wi-Fi 7, 6E або 6 (залежно від регіону), Bluetooth 5.3, 5G, LTE.
- Розміри: 150.5 x 70.8 x 8.9 мм.
- Кольори: рожевий, обсидіан, ліщина.
- Вага: 187 грамів.
- Зарядка: 27W.
- Захист: IP68
- Ціна: 699 доларів.
Основні оновлення Pixel 8
- Вигини по кутах роблять пристрій набагато сучаснішим, тонкішим та зручнішим для тримання.
- 6,2-дюймовий дисплей має адаптивну частоту оновлення з мінімальною 60 Гц до максимальної 120 Гц та пікову зовнішню яскравість 2000 ніт.
- Абсолютно новий процесор Tensor G3 пропонує більше функцій штучного інтелекту.
- Найскладніший алгоритм Pixel 8, який використовується для обробки зображень, вдесятеро складніший за той, що був у Pixel 6.
- Час автономної роботи: понад 24 години.
- В надширококутній камері з'явився автофокус, який покращує якість зйомки.
- Інші покращення з'являються завдяки функціям на основі штучного інтелекту, які підтримує Tensor G3: Best Take та Audio Magic Eraser.
Google Pixel 8 Pro
- Процесор: Tensor G3, чіп безпеки Titan.
- Дисплей: 6,7-дюймовий, QHD+, LTPO OLED, 120 Гц, 1600 ніт (HDR), 2400 ніт (пік), Flat.
- Оперативка: 12 ГБ (LPDDR5X).
- Пам'ять: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.
- Акумулятор: 5,050 мАг.
- Порт: USB-C 3.2.
- ОС: Android 14.
- Камери: основна — 50 МП, 1.2 мкм, ƒ/1.68, 2-кратний оптичний зум; ширококутна — 48 МП, автофокус, ƒ/1.95, 125-градусний кут огляду; телефото — 48 МП, 5-кратний оптичний зум, ƒ/2.8; фронтальна – 10.5 МП, 1.22 мкм, ƒ/2.2.
- Зв'язок: 5G, LTE, Bluetooth 5.3, NFC Розміри 162.6 x 76.5 x 8.8 мм.
- Кольори: морський, порцеляна та обсидіан.
- Вага: 213 грамів.
- Зарядка: 27 Вт.
- Захист: IP68.
- Матеріал: Corning Gorilla Glass Victus 2 (спереду і ззаду), полірований алюмінієвий корпус.
- Ціна: 999 доларів.
Основні оновлення Pixel 8 Pro
- Має більш закруглені кути для зручнішого тримання в руці.
- Заднє скло має матове покриття й воно виготовлене з міцнішого Gorilla Glass Victus 2.
- Діафрагма основної камери на Pixel 8 Pro має покращити якість зображень в умовах низької освітленості.
- Має найкращий зум та якість відео в усій лінійці Pixel.
- Надширококутний об'єктив покращено до 48 МП.
- Поруч зі спалахом у матриці камери з'явився новий датчик термометра, який може вимірювати температуру напоїв, наприклад.
- Чіпсет Tensor G3 набагато краще справляється із завданнями штучного інтелекту та машинного навчання, забезпечуючи більш інноваційні функції: Clear Calling, Call Screen та Audio Magic Eraser.
- Pixel 8 Pro має 12 ГБ оперативки в усіх моделях.
Раніше ми писали, чому Google Pixel Fold назвали найгіршим смартфоном. Також повідомляли, що Google Labs випускає свій перший ноутбук зі штучним інтелектом.