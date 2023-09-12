iPhone 15 з роз'ємом USB-C хочуть понад 40% власників Android: опитування
Користувачі смартфонами схвально ставляться до того, що iPhone 15 обладнають роз'ємом USB-C. Про це свідчить опитування понад 1000 користувачів iPhone та понад 1000 прихильників Android.
Дослідження провела компанія SellCell.
Що сказали фанати iPhone
- 63% користувачів iPhone сказали, що перехід Apple на зарядний порт USB-C вплине на їхнє рішення про перехід на iPhone 15.
- 37% серед тих, хто буде мотивований до покупки через USB-C, зазначили, що вони придбають новий пристрій, оскільки зможуть використовувати один зарядний кабель для iPhone, комп'ютерів Mac та iPad.
- 38% серед користувачів iPhone, які не будуть мотивовані перейти на iPhone 15 + USB-C, сказали, що вони будуть раді користуватися своїм існуючим iPhone.
- 66% користувачів iPhone заявили, що будуть шукати можливість перейти на iPhone 15, з них 63% схиляються до оновлення через перехід від зарядки через порт Lightning до USB-C.
Як відреагували користувачі Android
- 56% не перейдуть з Android через універсальну технологію зарядки.
- 35% власників телефонів Android, які будуть мотивовані придбати iPhone 15, якщо Apple запровадить USB-C, сказали, що зроблять це, оскільки телефони будуть сумісні із зарядними пристроями не від Apple.
- Серед тих власників Android, які не будуть мотивовані купувати iPhone 15 через USB-C, 74% заявили, що вони щасливі на Android і не перейдуть на iPhone.
- 66% шанувальників Android не купуватимуть iPhone 15, а 34% потенційно перейдуть на iPhone 15.
- Перехід на зарядку USB-C мотивує 44% респондентів замислитися про перехід, з них 34% фактично заявили, що оновлять свою модель.
Раніше ми писали, що технічний аналітик інвестиційної компанії Haitong International Securities з Гонконгу Джефф Пу прогнозує, що моделі iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max 2024 року будуть підтримувати Wi-Fi 7.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 вересня о 20:00 за Києвом Apple представить нову лінійку iPhone 15. При чому на чотирьох нових моделях телефонів та на навушниках AirPods Pro з'являться роз'єми USB-C.