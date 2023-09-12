iPhone 15 з роз'ємом USB-C хочуть понад 40% власників Android: опитування

Серед користувачів iPhone 66% заявили, що будуть шукати можливість перейти на iPhone 15. Фото: gadgets360.com

Користувачі смартфонами схвально ставляться до того, що iPhone 15 обладнають роз'ємом USB-C. Про це свідчить опитування понад 1000 користувачів iPhone та понад 1000 прихильників Android.

Дослідження провела компанія SellCell.

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Що сказали фанати iPhone

63% користувачів iPhone сказали, що перехід Apple на зарядний порт USB-C вплине на їхнє рішення про перехід на iPhone 15.

37% серед тих, хто буде мотивований до покупки через USB-C, зазначили, що вони придбають новий пристрій, оскільки зможуть використовувати один зарядний кабель для iPhone, комп'ютерів Mac та iPad.

38% серед користувачів iPhone, які не будуть мотивовані перейти на iPhone 15 + USB-C, сказали, що вони будуть раді користуватися своїм існуючим iPhone.

66% користувачів iPhone заявили, що будуть шукати можливість перейти на iPhone 15, з них 63% схиляються до оновлення через перехід від зарядки через порт Lightning до USB-C.

Як відреагували користувачі Android

56% не перейдуть з Android через універсальну технологію зарядки.

35% власників телефонів Android, які будуть мотивовані придбати iPhone 15, якщо Apple запровадить USB-C, сказали, що зроблять це, оскільки телефони будуть сумісні із зарядними пристроями не від Apple.

Серед тих власників Android, які не будуть мотивовані купувати iPhone 15 через USB-C, 74% заявили, що вони щасливі на Android і не перейдуть на iPhone.

66% шанувальників Android не купуватимуть iPhone 15, а 34% потенційно перейдуть на iPhone 15.

Перехід на зарядку USB-C мотивує 44% респондентів замислитися про перехід, з них 34% фактично заявили, що оновлять свою модель.

Раніше ми писали, що технічний аналітик інвестиційної компанії Haitong International Securities з Гонконгу Джефф Пу прогнозує, що моделі iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max 2024 року будуть підтримувати Wi-Fi 7.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 вересня о 20:00 за Києвом Apple представить нову лінійку iPhone 15. При чому на чотирьох нових моделях телефонів та на навушниках AirPods Pro з'являться роз'єми USB-C.