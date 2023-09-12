Презентация iPhone 15: какие характеристики получили новые смартфоны

Смартфоны iPhone 15. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 12 сентября, одна из самых ожидаемых презентаций года Wonderlust. Apple представила свои новинки, среди которых iPhone 15.

Об этом говорится в прямой трансляции презентации.

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Какие изменения во внешних характеристиках произошли в iPhone 15

По-прежнему компания выпустила сразу несколько вариаций нового iPhone на разный бюджет. Так, Apple представила iPhone 15, 15 Plus, Pro и Pro Max. Все модели представлены в пастельных и черных цветах.

Производители заменили нержавеющую сталь корпусов iPhone на легкий титановый сплав. В то же время, модели Pro оснащены титановой рамкой. Другие будут иметь алюминиевую рамку и стеклянную матовую заднюю часть.

К тому же обещают, что края между боковой и передней частями станут круглее. Благодаря этому смартфон будет удобнее лежать в ладони.

В iPhone 15 и 15 Plus диагональ экрана не изменили — 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. А вот у Pro и Pro Max отступы вокруг экрана снизят на треть.

Также Apple переходит на стандарты Европейского союза. А соответственно, на смену порту Lightning в новых моделях придет порт USB-C. Обещают, что от такого изменения выиграют модели Pro и Pro Max. Эти модели получат USB 3.2 или Thunderbolt 3. Базовые iPhone 15 и 15 Plus будут поддерживать USB 2.0.

Что известно о новых функциях

Новый iPhone 15 оборудовали 48-ми мегапиксельной камерой. Это позволит делать детализированные снимки, без потери качества, даже при недостаточном освещении.

К тому же смартфон получил Dynamic Island — сенсорный участок на экране, как у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это вырез вокруг селфи камеры, который будет реагировать на команды.

Также все новые модели получат ProMotion — технологию, которая обеспечивает работу экрана в диапазоне частот от 1 до 120 Гц.

Напомним, стало известно, что iPhone 15 с разъемом USB-C хотят более 40% владельцев Android.

Также мы писали, что за неделю до презентации акции Apple резко упали.