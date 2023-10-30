Презентация Apple 2023 – онлайн-трансляция

Логотип презентации новых гаджетов Apple 2023. Фото: techcrunch.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В ночь с 30 на 31 октября Apple проведет вторую осеннюю презентацию в 2023 году. Событие получило слоган Scary Fast ("Ужасно быстро") и будет посвящено компьютерам Mac и чипам. Ожидается, что компания из Купертино представит новые чипы M, ноутбуки MacBook Pro, а также iMac.

Новости.LIVE будут вести онлайн-трансляцию октябрьской презентации Apple, которая начнется 31 октября в 2 часа ночи.

Читайте также:

Чего ждать от презентации Apple

Ожидается, что Apple выпустит сразу три процессора третьего поколения: M3, M3 Pro и M3 Max.

M3: 8 ядер CPU; 10 ядер GPU;

M3 Pro: 12/14 ядер CPU, 18/20 ядер GPU;

M3 Max: 16 ядер CPU, 32/40 ядер GPU.

Все чипы будут изготовлены по самому актуальному 3-нм техпроцессу TSMC. Благодаря переходу с 5 на 3-нм компьютеры будут в разы более мощными и энергоэффективными.

Также будут представлены новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro. Помимо новых чипов ноутбуки, возможно, получат больший объем ОЗУ, улучшенную батарею и более энергоэффективные miniLED-дисплеи.

Ожидается также, что Apple обновит iMac. 24-дюймовый iMac не обновлялся уже два года. Последняя версия выходила в 2021 году и оснащалась процессором M1. Моноблок нового поколения сохранит дизайн, однако обновится чип (до M3) и цветовая палитра корпусов. iMac также получит поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Также компания может презентовать мышку Magic Mouse, трекпад Magic Trackpad и клавиатуру Magic Keyboard с портами USB-C.

Ранее мы писали, что Apple выпустила iOS 17 и у владельцев iPhone появилось 10 новых функций. Также эксперты iFixit сообщили, что iPhone 14 почти непригоден для ремонта.