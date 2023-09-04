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Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

4 вересня 2023 11:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android
Смартфон з операційною системою Android. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) та міжнародні партнери опублікували звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, яке націлене на смартфони з операційною системою Android в українських військових.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

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Міноборони Британії повідомило, що шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовувалося групою кіберзлочинців РФ Sandworm. Раніше NCSC приписував Infamous Chise російському ГРУ. 

За даними британської розвідки, шкідливе ПЗ забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-гаджетів, а також їх обробку та фільтрацію. Сюди входять додатки для націлювання, які використовуються українськими військовими.

"Infamous Chisel, швидше за все, використовувався з метою крадіжки конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє використання Росією кіберможливостей для підтримки вторгнення в Україну", — йдеться у звіті.

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Звіт Міноборони Британії. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, фахівці з кібербезпеки зі Служби безпеки перервали спроби російських розвідників зламати військову комунікаційну систему України. Після всебічних дій стало зрозумілим, що російські кіберзлочинці намагалися отримати несанкціонований доступ до українських оборонних мереж для збору розвідувальної інформації.

Також ми писали, що видання The New York Times повідомило, що спецслужби Росії можуть читати ваші особисті повідомлення в Telegram, Signal та WhatsApp. Своєю чергою українські журналісти вирішили з'ясувати, чи дійсно це так.

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