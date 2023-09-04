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Разведка Британии предупредила украинских военных об опасности для Android

4 сентября 2023 11:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Разведка Британии предупредила украинских военных об опасности для Android
Смартфон с операционной системой Android. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) и международные партнеры опубликовали отчет о кампании вредоносного программного обеспечения, которое нацелено на смартфоны с операционной системой Android в украинских военных.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

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Минобороны Британии сообщило, что вредоносное программное обеспечение под названием Infamous Chisel использовалось группой киберпреступников РФ Sandworm. Ранее NCSC приписывал Infamous Chise российскому ГРУ.

По данным британской разведки, вредоносное ПО обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным Android-гаджетам, а также их обработку и фильтрацию. Сюда входят приложения для нацеливания, которые используются украинскими военными.

"Infamous Chisel, скорее всего, использовался с целью кражи конфиденциальной военной информации. Эта деятельность демонстрирует использование Россией кибервозможностей для поддержки вторжения в Украину", — говорится в отчете.

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Отчет Минобороны Британии. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, специалисты по кибербезопасности из Службы безопасности прервали попытки российских разведчиков сломать военную коммуникационную систему Украины. После всесторонних действий стало ясно, что российские киберпреступники пытались получить несанкционированный доступ к украинским оборонным сетям для сбора разведывательной информации.

Также мы писали, что издание The New York Times сообщило, что спецслужбы России могут читать ваши личные сообщения в Telegram, Signal и WhatsApp. В свою очередь, украинские журналисты решили выяснить, действительно ли это так.

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