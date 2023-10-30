Samsung Galaxy S24, — чим здивує новий флагман у 2024 році

З огляду на те, якою вдалою виявилася лінійка Samsung Galaxy S23, фанати Android з нетерпінням чекають на 24 серію смартфонів. Фото: gagadget.com

Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra вийшли вдалими смартфонами, але в усіх трьох залишилися місця для вдосконалення. Чого очікувати від серії Galaxy S24?

Всі чутки та інсайди про майбутній Galaxy S24 в одному місці зібрали експерти Tech Advisor.

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Коли вийде Galaxy S24

Останні три роки нові лінійки Samsung Galaxy S офіційно представляли в січні або в лютому.

В дописі на китайському сайті соціальних мереж Weibo інсайдер Ice Universe припускає, що презентація телефонів відбудеться 18 січня 2024 року.

Скільки коштуватиме Galaxy S24

В попередні роки ціни на базову модель починалися від 799 доларів до 1199 доларів за телефон Ultra.

Сподіваємося, що компанії вдасться уникнути підвищення цін другий рік поспіль.

Дизайн Galaxy S24

Базовий S24 перейде на пласку рамку, на відміну від закруглених кутів, які були у попередніх моделей, а рамки стануть меншими.

S24 Plus отримає абсолютно плоский екран.

S24 Ultra, можливо, також позбудеться вигнутого екрана, а рамки стануть ще тоншими.

За даними Forbes, S24 Ultra може перейти на титанову конструкцію, як iPhone 15 Pro та Pro Max.

Дисплей S24

Наразі Samsung використовує панелі з частотою 120 Гц у всіх трьох телефонах Galaxy S23.

Інсайдера SamLover стверджує, що вона може бути збільшена до 144 Гц у S24 Ultra.

Згідно з витоком Ice Universe, S24 Plus приєднається до S24 Ultra та отримає якіснішу роздільну здатність WQHD+.

Продуктивність S24

Схоже, що телефон отримає найновіший та найкращий процесор Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm.

За даними SamMobile, новий чипсет може мати графічний процесор, який приблизно на 50% швидший.

За даними витоку Tech_Reve, S24 і S24 Plus будуть доступні як з Snapdragon 8 Gen 3, так і з Exynos 2400 (в залежності від регіону), але S24 Ultra буде продаватися тільки з чіпом Qualcomm.

Камери S24

Ice Universe повідомляв, що чотири задні камери не зміняться, за винятком 10-кратного телефотооб'єктива, який перейде на сенсор IMX754+.

За іншим інсайдом, Samsung планує відмовитися від одного об'єктива, об'єднавши 3-кратний та 10-кратний телефотооб'єктиви в один зі змінною фокусною відстанню.

SamMobile повідомив, що компанія випустить 5-кратний об'єктив для Ultra.

Акумулятор та зарядка S24

Швидкість заряджання є одним з ключових недоліків телефонів 2023 року: у S23 вона обмежена 25 Вт, а у S23 Plus та Ultra — 45 Вт.

За даними RGCloud5, пікова потужність зарядки у нових смартфонів досягне 65 Вт, принаймні для S24 Ultra.

S24 Ultra залишиться з акумулятором на 5000 мАг, але до нього приєднається модель Plus (з нинішніх 4700 мАг).

Чи буде покращено акумулятор звичайної моделі S23 на 3700 мАг, поки що нічого не повідомляється.

Програмне забезпечення S24

Лінійку постачатимуть під управлінням Android 14 разом з останньою версією програмного забезпечення One UI від Samsung та щедрою гарантією підтримки програмного забезпечення.

Раніше ми повідомляли, що Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A. Також представляли ТОП 5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році.