Samsung Galaxy S24, — чим здивує новий флагман у 2024 році
30 жовтня 2023 17:45
З огляду на те, якою вдалою виявилася лінійка Samsung Galaxy S23, фанати Android з нетерпінням чекають на 24 серію смартфонів. Фото: gagadget.com
Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra вийшли вдалими смартфонами, але в усіх трьох залишилися місця для вдосконалення. Чого очікувати від серії Galaxy S24?
Всі чутки та інсайди про майбутній Galaxy S24 в одному місці зібрали експерти Tech Advisor.
Читайте також:
Коли вийде Galaxy S24
- Останні три роки нові лінійки Samsung Galaxy S офіційно представляли в січні або в лютому.
- В дописі на китайському сайті соціальних мереж Weibo інсайдер Ice Universe припускає, що презентація телефонів відбудеться 18 січня 2024 року.
Скільки коштуватиме Galaxy S24
- В попередні роки ціни на базову модель починалися від 799 доларів до 1199 доларів за телефон Ultra.
- Сподіваємося, що компанії вдасться уникнути підвищення цін другий рік поспіль.
Дизайн Galaxy S24
- Базовий S24 перейде на пласку рамку, на відміну від закруглених кутів, які були у попередніх моделей, а рамки стануть меншими.
- S24 Plus отримає абсолютно плоский екран.
- S24 Ultra, можливо, також позбудеться вигнутого екрана, а рамки стануть ще тоншими.
- За даними Forbes, S24 Ultra може перейти на титанову конструкцію, як iPhone 15 Pro та Pro Max.
Дисплей S24
- Наразі Samsung використовує панелі з частотою 120 Гц у всіх трьох телефонах Galaxy S23.
- Інсайдера SamLover стверджує, що вона може бути збільшена до 144 Гц у S24 Ultra.
- Згідно з витоком Ice Universe, S24 Plus приєднається до S24 Ultra та отримає якіснішу роздільну здатність WQHD+.
Продуктивність S24
- Схоже, що телефон отримає найновіший та найкращий процесор Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm.
- За даними SamMobile, новий чипсет може мати графічний процесор, який приблизно на 50% швидший.
- За даними витоку Tech_Reve, S24 і S24 Plus будуть доступні як з Snapdragon 8 Gen 3, так і з Exynos 2400 (в залежності від регіону), але S24 Ultra буде продаватися тільки з чіпом Qualcomm.
Камери S24
- Ice Universe повідомляв, що чотири задні камери не зміняться, за винятком 10-кратного телефотооб'єктива, який перейде на сенсор IMX754+.
- За іншим інсайдом, Samsung планує відмовитися від одного об'єктива, об'єднавши 3-кратний та 10-кратний телефотооб'єктиви в один зі змінною фокусною відстанню.
- SamMobile повідомив, що компанія випустить 5-кратний об'єктив для Ultra.
Акумулятор та зарядка S24
- Швидкість заряджання є одним з ключових недоліків телефонів 2023 року: у S23 вона обмежена 25 Вт, а у S23 Plus та Ultra — 45 Вт.
- За даними RGCloud5, пікова потужність зарядки у нових смартфонів досягне 65 Вт, принаймні для S24 Ultra.
- S24 Ultra залишиться з акумулятором на 5000 мАг, але до нього приєднається модель Plus (з нинішніх 4700 мАг).
- Чи буде покращено акумулятор звичайної моделі S23 на 3700 мАг, поки що нічого не повідомляється.
Програмне забезпечення S24
- Лінійку постачатимуть під управлінням Android 14 разом з останньою версією програмного забезпечення One UI від Samsung та щедрою гарантією підтримки програмного забезпечення.
Раніше ми повідомляли, що Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A. Також представляли ТОП 5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році.
Читайте Новини.LIVE!