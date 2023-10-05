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ТОП 5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році

5 жовтня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році
Сьогодні Samsung є основним брендом Android для більшості користувачів. Фото: Samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компанія Samsung випускає кілька телефонів на рік у різних цінових категоріях, але не зловживає з великою кількістю схожих моделей. Отже, завжди знайдеться смартфон для майже будь-якого гаманця та вподобання.

Рейтинг найкращих телефонів Samsung у 2023 році склав Tech Advisor.

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1. Samsung Galaxy S23 Ultra

Найкращий з кращих

Фото: gsminfo.com.ua

Плюси

  • Надзвичайно швидкий.
  • Дуже гарні камери.
  • Відмінний час автономної роботи.
  • Підтримка стилуса S Pen.

Мінуси

  • Погана селфі-камера.
  • Великий розмір.
  • Занадто дорогий.

Ціна: від 1189 доларів.

2. Samsung Galaxy Z Flip 5

Найкращий складаний смартфон

Фото: mobidevices.com

Плюси

  • Елегантний складаний дизайн.
  • Водонепроникний.
  • Доступна ціна, як для складаного смартфона.
  • Зовнішній екран тепер набагато зручніший для використання.

Мінуси

  • Немає телефото та жодних покращень порівняно з минулим поколінням.
  • Має бути міцнішим.
  • Посередній час автономної роботи.

Ціна: від 1000 доларів.

3. Samsung Galaxy S23+

Найкращий для більшості людей

Фото: techadvisor.com

Плюси

  • Яскравий, чіткий, плоский екран.
  • Відмінний час автономної роботи.
  • П'ять років підтримки програмного забезпечення.
  • Надійні універсальні камери.

Мінуси

  • Дорогий.
  • Трохи повільна зарядка на 45 Вт.

Ціна: 999 доларів.

4. Samsung Galaxy A54

Найкращий середньо бюджетний смартфон

Фото: speed.ph

Плюси

  • Ступінь захисту IP67.
  • Відмінний екран.
  • Тривалий час автономної роботи.
  • Тривала підтримка програмного забезпечення.

Мінуси

  • Повільна зарядка.
  • Конкуренти дешевші.

Ціна: від 449 доларів.

5. Samsung Galaxy S23

Найкращий компактний смартфон

Фото: trustedreviews.com

Плюси

  • Компактна конструкція преміумкласу.
  • Відмінна продуктивність.
  • Покращений час автономної роботи.
  • Підтримка Solid OS.

Мінуси

  • Повільна дротова зарядка на 25 Вт.
  • Google Pixel 7 набагато дешевший.

Ціна: 800 доларів.

Раніше ми писали, що у популярного флагмана від Samsung стався серйозний збій при зйомці відео у 8K. Також повідомлялося, що Samsung випустила перший у світі 57-дюймовий ігровий монітор.

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