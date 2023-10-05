ТОП 5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році
Компанія Samsung випускає кілька телефонів на рік у різних цінових категоріях, але не зловживає з великою кількістю схожих моделей. Отже, завжди знайдеться смартфон для майже будь-якого гаманця та вподобання.
Рейтинг найкращих телефонів Samsung у 2023 році склав Tech Advisor.
1. Samsung Galaxy S23 Ultra
Найкращий з кращих
Плюси
- Надзвичайно швидкий.
- Дуже гарні камери.
- Відмінний час автономної роботи.
- Підтримка стилуса S Pen.
Мінуси
- Погана селфі-камера.
- Великий розмір.
- Занадто дорогий.
Ціна: від 1189 доларів.
2. Samsung Galaxy Z Flip 5
Найкращий складаний смартфон
Плюси
- Елегантний складаний дизайн.
- Водонепроникний.
- Доступна ціна, як для складаного смартфона.
- Зовнішній екран тепер набагато зручніший для використання.
Мінуси
- Немає телефото та жодних покращень порівняно з минулим поколінням.
- Має бути міцнішим.
- Посередній час автономної роботи.
Ціна: від 1000 доларів.
3. Samsung Galaxy S23+
Найкращий для більшості людей
Плюси
- Яскравий, чіткий, плоский екран.
- Відмінний час автономної роботи.
- П'ять років підтримки програмного забезпечення.
- Надійні універсальні камери.
Мінуси
- Дорогий.
- Трохи повільна зарядка на 45 Вт.
Ціна: 999 доларів.
4. Samsung Galaxy A54
Найкращий середньо бюджетний смартфон
Плюси
- Ступінь захисту IP67.
- Відмінний екран.
- Тривалий час автономної роботи.
- Тривала підтримка програмного забезпечення.
Мінуси
- Повільна зарядка.
- Конкуренти дешевші.
Ціна: від 449 доларів.
5. Samsung Galaxy S23
Найкращий компактний смартфон
Плюси
- Компактна конструкція преміумкласу.
- Відмінна продуктивність.
- Покращений час автономної роботи.
- Підтримка Solid OS.
Мінуси
- Повільна дротова зарядка на 25 Вт.
- Google Pixel 7 набагато дешевший.
Ціна: 800 доларів.
Раніше ми писали, що у популярного флагмана від Samsung стався серйозний збій при зйомці відео у 8K. Також повідомлялося, що Samsung випустила перший у світі 57-дюймовий ігровий монітор.