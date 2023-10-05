ТОП 5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році

Сьогодні Samsung є основним брендом Android для більшості користувачів. Фото: Samsung

Компанія Samsung випускає кілька телефонів на рік у різних цінових категоріях, але не зловживає з великою кількістю схожих моделей. Отже, завжди знайдеться смартфон для майже будь-якого гаманця та вподобання.

Рейтинг найкращих телефонів Samsung у 2023 році склав Tech Advisor.

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1. Samsung Galaxy S23 Ultra

Найкращий з кращих

Фото: gsminfo.com.ua

Плюси

Надзвичайно швидкий.

Дуже гарні камери.

Відмінний час автономної роботи.

Підтримка стилуса S Pen.

Мінуси

Погана селфі-камера.

Великий розмір.

Занадто дорогий.

Ціна: від 1189 доларів.

2. Samsung Galaxy Z Flip 5

Найкращий складаний смартфон

Фото: mobidevices.com

Плюси

Елегантний складаний дизайн.

Водонепроникний.

Доступна ціна, як для складаного смартфона.

Зовнішній екран тепер набагато зручніший для використання.

Мінуси

Немає телефото та жодних покращень порівняно з минулим поколінням.

Має бути міцнішим.

Посередній час автономної роботи.

Ціна: від 1000 доларів.

3. Samsung Galaxy S23+

Найкращий для більшості людей

Фото: techadvisor.com

Плюси

Яскравий, чіткий, плоский екран.

Відмінний час автономної роботи.

П'ять років підтримки програмного забезпечення.

Надійні універсальні камери.

Мінуси

Дорогий.

Трохи повільна зарядка на 45 Вт.

Ціна: 999 доларів.

4. Samsung Galaxy A54

Найкращий середньо бюджетний смартфон

Фото: speed.ph

Плюси

Ступінь захисту IP67.

Відмінний екран.

Тривалий час автономної роботи.

Тривала підтримка програмного забезпечення.

Мінуси

Повільна зарядка.

Конкуренти дешевші.

Ціна: від 449 доларів.

5. Samsung Galaxy S23

Найкращий компактний смартфон

Фото: trustedreviews.com

Плюси

Компактна конструкція преміумкласу.

Відмінна продуктивність.

Покращений час автономної роботи.

Підтримка Solid OS.

Мінуси

Повільна дротова зарядка на 25 Вт.

Google Pixel 7 набагато дешевший.

Ціна: 800 доларів.

Раніше ми писали, що у популярного флагмана від Samsung стався серйозний збій при зйомці відео у 8K. Також повідомлялося, що Samsung випустила перший у світі 57-дюймовий ігровий монітор.